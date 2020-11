Los resultados abultados frustran a los jóvenes, advierten los expertos

Hay que acabar con los marcadores abultados para evitar la frustración de los pequeños que se inician en el deporte. Así lo creen los educadores y psicólogos consultados por LA NUEVA ESPAÑA. El último caso que se ha conocido de un marcador escandaloso se produjo el pasado fin de semana en la Comunidad Valenciana. Fue en la Liga cadete de fútbol (14 y 15 años). El equipo de Los Silos ganó al Deportes Júcar por un contundente 0-30. Tras el partido, el entrenador del equipo visitante recibió amenazas en las redes sociales. El club aclaró después que le había ofrecido a su rival poner punto y final al encuentro antes del pitido final para no alargar el escarnio de los muchachos.

Este tipo de resultados se dan especialmente en el fútbol, pero también se producen en otras disciplinas. ¿Qué hacer ante derrotas tan contundentes en edades tempranas? ¿Se deben evitar o forma parte de la competición? Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que una derrota tan grande como la que sufrió el Júcar puede provocar frustración en los chavales. Se debe atajar, dicen, pero siempre partiendo de valores positivos y sin olvidar el fin de la competición entre los más jóvenes: formarse. En la vida y en el deporte.

“El juego cumple un rol educativo muy importante en el desarrollo de la socialización. Por eso, los psicopedagogos consideran que situaciones como la que se produjo pueden llegar a dañar la formación integral de los niños”, explica Javier Montero, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Oviedo, autor de una tesis doctoral sobre el juego limpio y el autocontrol en jóvenes con edades entre 12 y 14 años.

Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, coincide con Montero. “Si ocurre a menudo (un resultado abultado) o no hay una explicación razonable de la derrota, claro que puede frustrar y de la frustración pueden derivar la agresión, la desmoralización o el abandono”, explica, aunque matiza que “una derrota muy abultada, por una vez, puede ser un buena experiencia deportiva en varios sentidos: no minusvalorar el contrario, salir a competir no meramente a entretenerse, caer en la cuenta de que a lo mejor no se es tan bueno, fomentar la moral de equipo y tomarlo como una lección deportiva donde saber perder es tan importante como saber ganar”.

Elia Frías, psicóloga afincada en Luarca, considera que un resultado abultado “provoca frustración e impotencia cuando está ocurriendo”, pero recalca que se debe analizar a posteriori. “La interpretación que ellos tengan del deporte va a depender mucho de cómo digieran esta situación. En este punto serán muy importantes sus entrenadores y familias”, señala. Los expertos consideran que se deben evitar derrotas abultadas en edades tempranas, pero con matices. El ejemplo lo pone Marino Pérez. “Siempre se debe evitar el escarnio, pero sin romper las reglas del juego con favoritismos para unos o hándicaps por otros y sin por ello terminar antes el partido. Un deporte implica genio y figura hasta el final”.

Javier Montero cree que es difícil, siempre que el espejo de los chavales sean los valores del fútbol actual. “Los modelos a seguir los sigue marcando el fútbol profesional y mientras que no se replantee en que edades de formación debe primar la participación, el aprendizaje del trabajo en equipo y la diversión sobre el resultado, será difícil evitar esos resultados. Vivimos en una sociedad muy competitiva”. Elia Frías finaliza en consonancia con sus colegas: “Considero que sería aconsejable que hubiera unos límites predefinidos cuando dos equipos que rinden a unos ritmos muy diferentes coinciden. Sin limitar, más allá de una victoria justa, lo que hay es escarnio. Creo que es tan injusto para los que ganan como para los que pierden”.