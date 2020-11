El Lenense busca su doble estreno

“Lo importante es cambiar la dinámica ya, y las sensaciones del equipo. El formato de Liga es novedoso para todo el mundo, no hay margen para el error ni para dormirse. Hay que espabilar ya, sumar puntos, eso es lo que le recalcó a los jugadores. Es importante cambiar las sensaciones”, advierte Arias, al que le preocupa que el equipo no haya podido dar continuidad al rendimiento ofrecido durante la pretemporada.

Al Lenense le penalizó el virus, ya que su plantilla tuvo que estar confinados diez días por un positivo. Ese parón lo ha notado. “No es excusa, tenemos que reaccionar ya, pero es verdad que para un equipo humilde como el nuestro se nota”, señala. De cara al partido ante el Caudal, Alfonso Arias tendrá la baja segura de Carlos Blanco, que se rompió la clavícula, además de la duda de algunos tocados.

El conjunto de El Sotón confía en corregir sus sensaciones y en hacerse más fuerte en defensa. “Tenemos que mejorar la fragilidad atrás, cero goles a favor y cinco en contra no son buenos números. La facilidad y fragilidad que mostramos en los otros partidos no me gustó”, reconoce Arias.

El Lenense recibirá al Caudal, en un duelo de rivalidad de la comarca, con sensaciones opuestas, ya que los mierenses aún no han perdido y llegan en lo más alto de la clasificación. “El Caudal está hecho para el ascenso, con los mejores jugadores de la Tercera. Para ganar tienen que darse muchos factores, que nos salga un partido casi redondo en defensa, una efectividad alta y que ellos no tengan su mejor día en ataque”, cuenta el preparador del Lenense.

En el otro bando, el partido será especial para Chuchi Collado, que fue jugador y entrenador del Lenense. Mientras que el conjunto de Pola de Lena ha perdido sus dos partidos, con cero goles a favor y cinco en contra; el Caudal ha disputado uno más, con dos triunfos y un empate, con cinco tantos marcados y solo uno encajado.

Debido a lo cargado que está el calendario de Tercera, con dos jornadas de partidos intersemanales, ambos técnicos deberán realizar alguna modificación en las alineaciones. En el caso del Caudal Chuchi Collado confía en recuperar a Pelayo, Jandrín y Keko, los jugadores que tenían molestias en los últimos días.