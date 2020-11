“El Sporting ha estado muy bien en la presión alta. El Sabadell, si te equivocas, te penaliza mucho. Ha sido más mérito nuestro la victoria, que el hecho de que ellos hayan propuesto otra cosa”. David Gallego, entrenador del Sporting, valoró positivamente el triunfo de su equipo ante el Sabadell, que les permite volver a ganar después de tres jornadas y seguir en la zona alta. Aunque el técnico rojiblanco sigue evitando pronunciarse sobre la candidatura al ascenso: “El Sporting es candidato a descansar bien, y preparar el partido ante Las Palmas. Cuando quede poco miraremos. No nos va a despistar. Nos lo preguntáis todas las semanas, esperemos que siga así, pero seguimos con la idea de mirar solo al siguiente partido”.David Gallego recalcó el buen estado físico de su equipo y su nula preocupación por la carga de partidos. “En los minutos finales es cuando más hemos generado y hecho dos goles. Al equipo lo veo bien, no me preocupa nada ahora el posible desgaste”, explica.

El partido tuvo como protagonsta a Gaspar Campos, con un doblete. “

Siempre les digo a los jugadores, que, si están participando o fuera, no pueden fallarle al compañero de al lado. Gaspar es un chico trabajador y muy obediente, se merecía un día así”. Al final del partido Gallego charló con sus jugadores sobre la acción del gol del Sabadell. “Tuvimos un error grande. Cuando ganas, el jugador es receptivo, los he felicitado y hablamos de esa acción, de cómo tenía que haber sido la solución correcta”.