El prometedor inicio del Fodeba Gijón

Tras una pretemporada marcada por las restricciones impuestas por el Principado por culpa de covi-19, el Fodeba afrontó con éxito sus dos primeros compromisos, ante el Universidad de Oviedo por 63-65 en partido disputado en Mieres y por 56-57 en León ante el Patatas Hijolusa. Dos partidos muy igualados y que se resolvieron en los instantes finales, el de Mieres por un triple a falta de tres segundos y el de León tras una prórroga. Verse en lo alto de la clasificación no deja de ser anecdótico ya que la joven plantilla del Fodeba no está hecha para jugar por el ascenso y el objetivo no es otro que consolidarse en la categoría y que las jugadoras vayan cogiendo experiencia para tratar de dar el salto a medio plazo.

Las gijonesas tardaron en comenzar esta temporada ya que tuvieron un positivo en sus filas que las obligó a parar y a confinarse. Precisamente esta circunstancia del covid-19 hizo que se reorganizara la competición. El Fodeba Gijón está encuadrado en un grupo junto con los equipos leoneses y gallegos pero se decidió dividirlo en dos subgrupos de manera que en un primer momento los gallegos jugaban entre sí por un lado y asturianos y leoneses por otro. Posteriormente se cruzarán los grupos valiendo los resultados de los partidos ya disputados. Tampoco es habitual que se jueguen en una especie de ida y vuelta de manera que el Fodeba Gijón, tras jugar el pasado fin de semana en la cancha del Patatas Hijolusa, lo hace este domingo en el Palacio de los Deportes ante ese mismo rival. Queda pendiente el segundo ante el Universidad. “Llevamos en la categoría poco tiempo y es la primera vez que nos vemos primeras”, señala el presidente Pedro López Ferrer que recalca que “no deja de ser algo anecdótico porque la plantilla es muy joven y el objetivo es claramente es consolidarse en la categoría e ir pasito a pasito. Esto es una carrera de fondo pero tratando de dar cada vez un paso adelante”.