El abandono de Pepe López en el rallye de Canarias no facilita aún el camino al título para "Cohete" Suárez que debe acabar segundo entre los españoles y ganar el TC+. Cuando se han disputado cuatro tramos cronometrados y finaliza la primera sección del rallye Islas Canarias, el asturiano, relajado al ver la salida de carretera de su máximo rival, ocupa la quinta posición un puesto que no le sirve para proclamarse campeón. Además, una dudosa elección de neumáticos no le ha permitido aún remontar sobre los que le preceden.

El rallye está liderado por Nil Solans, seguido de Iván Ares, Yeray Lemes, Luis Monzón y "Cohete" Suárez.

Por otro lado, Alejandro Cachón, tras el tramo 4 y al final de la primera sección, va primero del grupo N5. Poco antes había perdido dos minutos y medio en el tramo 3.