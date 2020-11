Los All Blacks de Nueva Zelanda dedicaron el haka previo al partido ante Los Pumas de Argentina de ayer en el torneo Tri-Nations de rugby a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles. El capitán Sam Cane posó sobre el césped una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el "10" y el apellido de El Pelusa en blanco. Este gesto, previo al tradicional haka que precede a cada duelo del conjunto neozelandés, fue su particular homenaje al astro argentino, que esta semana falleció a los 60 años. El de los All Blacks fue uno más en el conjunto de actos en recuerdo del argentino. El Madrid, por ejemplo, homenajeó a Maradona colocando una camiseta gigante del “10” con la selección argentina, que presidió el terreno de juego hasta la disputa del partido contra el Alavés. Una de las imágenes más emotivas fue la de Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético y excompañero de Maradona, aplaudiendo con persistencia y con los ojos llorosos durante el minuto de silencio que ayer se guardó en el estadio de Mestalla.

En Italia, se vio un original homenaje: el encuentro entre el Benevento y el Juventus, de la novena jornada de la serie A, se detuvo en el minuto diez en memoria del astro argentino.