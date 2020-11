“No hay excusas, nos toca aprender de los errores”

Además, es la primera vez que el Covadonga gana al Sporting B, con el que solo había logrado empatar en alguna ocasión en Tercera. Los dos equipos llegaban al duelo del Rabanal con la necesidad de puntuar, lo que dio emoción al duelo hasta el pitido final. Si bien, el fútbol de calidad brilló por su ausencia.

El Sporting B llevó el peso del partido, aunque el Covadonga siempre tuvo respuesta y nunca le perdió la cara al choque, echándole sobre todo mucha garra y derroche físico. En el primer minuto llegó la primera ocasión con un disparo muy cruzado de Santamaría. La respuesta del Covadonga llegaría a los seis minutos al disparar Pozo, pero Izquierdo detuvo con seguridad. Al cuarto de hora llegó la mejor ocasión visitante en un córner botado por la derecha por Zalaya que la defensa no despeja, el balón queda suelto y termina saliendo rebotado, pero Aitor llegó a tiempo para despejar.

Pasada la media hora tuvo lugar la primera alegría para los locales en una falta que sacó Jaime intentando coger desprevenida a la defensa. El balón rebotó en Koné, le cayó a Pablo Castiello, que la puso en el área, ahí tocó de cabeza Aitor Elena y Javi Martón, muy atento, se adelantó a Izquierdo para empujar el balón y marcar. Gol que encaminaba la primera victoria de la historia del Covadonga en Segunda B tras un primer periodo en el que fueron protagonistas las defensas achicando balones.

Tras la reanudación, el Covadonga buscó mantener el resultado y el Sporting B se fue a por el empate, aunque no llegó a disparar entre los tres palos en los 90 minutos. El mayor peligro lo tuvo a balón parado, siempre con Zalaya poniendo el balón en juego. En el tramo final llegaría la sentencia en una contra, en la que recibió Asier, que ganó por velocidad a la defensa y puso el balón a los pies de Diego, que tan solo tuvo que empujar el balón. Pudo recortar distancias el filial rojiblanco ya en el tiempo de descuento en un centro por la izquierda que remató en el segundo palo Pelayo, de cabeza, y cuando el balón parecía que iba a entrar apareció Aitor Ferrero. Ayer, por fin, la suerte sonrió al Covadonga.

Para Fermín Álvarez, feliz por la primera victoria del Covadonga en Segunda B, la gran diferencia entre el de ayer y otros partidos de equipo ovetense es que ayer, ante el Sporting B, sus jugadores no cometieron errores. “Llevamos el partido a nuestro terreno, no les dejamos correr, fuimos valientes en la presión y no cometimos ningún error, que es la diferencia con otros partidos”, sentenció.

Samuel Baños, entrenador del Sporting B, es de los que no tiene en cuenta ni las ausencias ni el tipo de campo en el que juegan. Ayer, en el del Covadonga, de hierba artificial. Los rojiblancos perdieron y les toca “aprender”. “No hay que poner excusas, las excusas te debilitan, nos toca crecer y aprender de los errores. El campo es igual para los dos equipos”. También tiene claro que “el filial está para ayudar al primer equipo”.