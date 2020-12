El Collado Fancuaya se postula como otra final de etapa asturiana para la Vuelta Ciclista a España de 2022

Esta zona tiene un gran potencial para albergar un final de etapa, por su moderada dureza, con pendientes máximas del 17% y con una gran posibilidad de combinaciones de cara al final de etapa. Subidas tendidas de en torno a 15 kilómetros para llegar a Yernes desde distintas vertientes o la posibilidad de hacer un circuito con paso por Yernes en dos ocasiones

Yernes y Tameza es un municipio ganadero situado en la zona centro occidental de Asturias, flanqueado por los concejos de Proaza, Grado y Teverga, que se caracteriza por la altitud relativa y las grandes pendientes. Es el municipio con menos población de Asturias, que busca activamente atraer habitantes para frenar el despoblamiento y reducir el envejecimiento de la misma. Un municipio por descubrir, con gran potencial turístico relacionado con el turismo activo y de naturaleza, como cuenta su alcalde, que ve en este posible final de etapa “una forma de difusión, para mostrar la belleza de los paisajes del municipio de Yernes y Tameza y del Principado de Asturias”. El primer paso consistía en presentar el proyecto en el Principado. “Mantuve una reunión telemática con la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco”, relata José Manuel Fernández Tamargo, que además explica: “Ella lo vio bien pero, claro, no es solo el Principado, también tienen que estar de acuerdo los técnicos de la organización. La viceconsejera me dijo que se lo iba a enviar a ellos para que lo estudien, nuestra idea es que este final de etapa sea para 2022”. El alcalde es consciente de que Unipublic recibe numerosas peticiones como esta: “Seguro que habrá más solicitudes para las etapas de Asturias, pero nosotros esperamos que nuestro proyecto les convenza”.

La idea de que Collado Fancuaya pueda estar en el recorrido de la Vuelta España, llegó al Ayuntamiento por parte de varios practicantes del deporte de las dos ruedas. “A mí me lo plantearon dos personas que son grandes aficionados al ciclismo. Los dos vienen a rodar mucho por este municipio y les gustó esta subida. El primero en comentármelo fue Carlos Palacio, que es de Nava y vive en Grao, y posteriormente me lo dijo Adrián Larraceleta, que fue quien elaboró el proyecto y me animó a presentarlo en el Principado y a la organización”, reconoce el alcalde.

En el informe que presentan, dibujan diferentes opciones para la etapa, ya que puede enlazarse con los puertos de San Lorenzo y el Maravio. Desde este último sale un enlace hacia Yernes, donde comienza la ascensión al Collado Fancuaya. “Desde la carretera del Maravio hasta Yernes ya hay una subida considerable, son algo más de dos kilómetros con unas rampas especialmente duras. Una vez que cruzamos Yernes es cuando comienza la subida al puerto que tiene 5 kilómetros”, explica Fernández.

El regidor tamezano se muestra muy esperanzado con esta iniciativa. “Yo estoy convencido que se va a hacer, además el tramo del Maravio que estaba en malas condiciones ya tiene partida presupuestaria y se va a comenzar a arreglar, así que para la fecha que tenemos prevista, estará todo en condiciones”, asegura.