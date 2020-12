El covid-19 se ha llevado por delante al evento deportivo por antonomasia de la Navidad en Gijón: la Copa Liberbank de Freestyle que estaba prevista para el 26 de diciembre a las 18 horas en el Palacio de los Deportes. La decisión se tomó por consenso entre la firma organizadora, la Federación Asturiana de Motociclismo, el Ayuntamiento de Gijón y la entidad patrocinadora. La fiesta del freestyle se había convertido en un clásico navideño. Este año, y una vez más con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, iba a celebrarse la decimoséptima edición.

Las partes implicadas decidieron que lo mejor es que esta edición no se celebrase a pesar de que los pilotos, que llevan sin saltar desde marzo, estaban dispuestos a realizar varios pases con aforo reducido en el Palacio de los Deportes. No obstante, primaron las precauciones y el hecho comprobado que buena parte del éxito de este evento es que el recinto esté abarrotado de aficionados y la fiesta que se monta en torno a las motos. La Copa Liberbank de Freestyle era en los últimos años el único acontecimiento deportivo que llenaba el Palacio de los Deportes gijonés con cerca de 5.000 personas ya que acudían no solo los aficionados asturianos, sino también gallegos, leoneses o cántabros.

Los organizadores tenían pensado realizar en la edición de este año un homenaje a Javier Faes, Director de Programas del Patronato Deportivo Municipal, que fue en buena parte responsable de que esta competición llegase a Gijón y se mantuviera durante tanto tiempo, y que falleció este año víctima del coronavirus.

Durante estos 16 años por el recinto gijonés pasaron los mejores especialistas del mundo incluidos los vigentes campeones mundiales en cada momento, el último, el alemán Luc Ackermann. Pero sin lugar a dudas el ídolo de la afición asturiana era José “Loco” Miralles, que en Gijón daba lo mejor de sí logrando la victoria en varias ocasiones y con el que el público se sentía muy identificado.