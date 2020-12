“Hicimos méritos para tener tres puntos, pero hemos competido y hecho lo máximo para ganar”. David Gallego lamentó que su equipo no pudiese ganar al Albacete, en un partido en el que a su juicio la única pega para el Sporting fue la falta de acierto de cara a portería. “El equipo ha generado lo suficiente, cuando el césped estaba impracticable. El rival no ha chutado a portería, hemos generado ocasiones estando mejor o peor el terreno de juego. Ha estado chapó el equipo, me quito el sombrero”, explicó el técnico rojiblanco. “Nos ha faltado acierto en el área, en lo demás estuvimos muy bien”, añadió.

David Gallego destacó como aspecto positivo haber sabido adaptarse a las circunstancias del partido: “El equipo ha competido y ha interpretado cuando tenía que jugar más asociativo o directo. Lo ha dado todo. Hemos tenido muchas ocasiones, pero no las metalizamos, así el índice de probabilidades para ganar aumenta”.

El preparador rojiblanco, que se mostró sorprendido por los charcos de El Molinón, quiso destacar la actuación de Pelayo Suárez: “No es fácil jugar en una posición nueva para él, ha sido fiable, ha hecho un gran partido y me alegro mucho por él, trabaja muchísimo, y sabemos que lo necesitamos siempre está ahí”. También se refirió a las ausencias de Guille Rosas y Pedro Díaz: “Guille Rosas tiene problemas en el pie, que le duele muchísimo al golpear, y con esta pausa llegara francamente bien. Y Pedro Díaz acabó muy fatigado en Las Palmas, le dolía el isquio, pero no tiene nada. Esperamos a recuperar a los dos”.