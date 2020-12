El Caudal, que había dejado dudas en partidos anteriores pese a ser el líder de su grupo, pasó como un ciclón por Grado y se llevó una victoria que le consolida al frente del grupo 2-A. Además de su teórica superioridad, los jugadores de Chuchi Collado supieron adaptarse mejor a un terreno muy embarrado y resolvieron el choque sobre la hora de partido. Mientras, el Mosconia se mostró impotente para plantar cara a su rival y solo las paradas de su guardameta Sergio impidieron una derrota mayor.

Desde el principio, el Caudal entendió la fórmula para dominar el escenario: balones largos a la espalda de la defensa moscona para llegar al área con peligro. Tuvo una recompensa rápida, que llegó por medio de un penalti cometido por Carús sobre Roberto que transformó Omar. Cuatro minutos después, el árbitro volvió a castigar con la pena máxima al Mosconia, por mano de Secades. En esta ocasión, Sergio le ganó el duelo a Omar.

No se inmutó el Caudal, sostenido en el centro del campo por Otía, aunque hasta el descanso no hubo más ocasiones. Movió el banquillo Manel en el descanso, pero nada cambió. Además, el intento de reacción se frustró con el gol de Christian, ampliado por el 0-3 de Borja Navarro, tras gran jugada individual. Poco después, tras un córner, Roberto hizo el cuarto y de ahí hasta el final fue un paseo para el Caudal, que no amplió su ventaja por la gran tarde del guardameta Sergio.