El partido empezó bien, con ocasiones en las dos áreas. Pero a partir del cuarto de hora imperaron las defensas sobre los ataques y no hubo ninguna ocasión para ninguno de los dos. Tras el descanso no mejoró la cosa y el partido siguió en la misma tónica, dando la sensación de que se conformaban con el resultado. El Siero no fue, además, capaz de aprovechar su ventaja tras la expulsión de Hugo.