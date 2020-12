Los problemas comenzaron antes de que se iniciara el partido que el Oviedo Baloncesto ganó ayer por 83-78 al Valladolid: los vestuarios de Pumarín no se podían usar por las restricciones debidas a la pandemia y el Valladolid amenazó con no jugar. El OCB convenció a los pucelanos hablando con el hotel por el que habían pasado para que les permitiera ducharse tras el encuentro, pero su entrenador, Hugo López, añadió otras quejas en relación a las instalaciones después de acabar el partido: “Quiero apoyar al OCB porque están entrenando y jugando en unas condiciones que no son dignas de la LEB, debería venir aquí la Federación para ver si la temperatura en la que hemos jugado es adecuada; hacía un frío de cojones. Tener que entrenar en estas condiciones no es de un equipo profesional”, añadió el entrenador.

Natxo Lezkano, técnico del Oviedo Baloncesto, se sumó a la protesta de su colega: “Que lo digamos nosotros parece que no va a ningún lado, tienen que venir de fuera para decir en las condiciones en las que estamos; que venga un equipo aquí y no se pueda duchar es lamentable, a pesar de la pandemia; nosotros vamos a cualquier sitio y nos dejan ducharnos”. Para el técnico vasco “que una ciudad de la categoría de Oviedo no tenga un pabellón a la altura, donde un equipo de baloncesto de altísimo nivel pueda disputar sus partidos en las mínimas condiciones es lo que es”.