Así fue el cabreo de Babin y los jugadores del Sporting por el penalti no pitado al central, que acabó ensangrentado en esa jugada

“Me vais a escuchar. Me vais a escuchar”. Babin no consiguió que el colectivo arbitral le atendiera cuando, fuera del campo y sin soltar la toalla con la que secó la sangre que corría por su rostro, dejó una de las imágenes del partido. El futbolista, agarrado -sin ser capaces de conseguirlo- por el doctor Juan Cachero y el fisioterapeuta Pelayo Merediz, exigió al juez de línea que le diera las razones por las que el manotazo que sufrió en el área del Espanyol no era merecedor de penalti. Su imagen de indignación fue la de toda la afición del Sporting ante una nueva situación que deja señalado al VAR.

¿Es un golpe capaz de causar una herida suficiente para pitar penalti? Tanto el árbitro, el vasco Sagués Oscoz, como el colegiado VAR, el navarro Prieto Iglesias, creyeron ayer que no. Todo comenzó con Babin y Lluís López disputando un balón dividido en el área tras un saque de esquina del Sporting. El balón botó antes de que el defensa del Espanyol saltara a despejarlo, extendiendo su brazo derecho al ver que Babin se disponía a iniciar también el salto. Lo siguiente fue ver al jugador del Sporting en el suelo y a los pocos segundos, atendido por los servicios médicos. La sangre que corría por su mejilla delataba el impacto.

“¡Si sangra, si sangra!”, repitió Pablo Pérez a Sagués Oscoz cuando vio que el colegiado, tras escuchar la explicación de los responsables del VAR a través del “pinganillo”, señalaba un nuevo saque de esquina en lugar del punto de penalti. Los ánimos empezaban a caldearse más y más en el terreno de juego. Y no sólo con el colegiado vasco. Raúl de Tomás había empezado a recriminar a Babin que estaba fingiendo desde el primer momento que le vio caer, al encontrarse justo delante de la jugada. Pablo Pérez fue el primero en salir a defender a su compañero y reprochárselo. El central rojiblanco, mientras seguía siendo atendido, tardó poco en responderle. Ahí se vio el primer gesto de rabia de un Babin que apuntaba al delantero del Espanyol mientras éste le escuchaba cono media sonrisa. “Él salta y le pegan en la cara. ¡Salta y le pegan en la cara!”, repitió una y otra vez Javi Fuego al árbitro, que negaba con la cabeza mientras seguía con la mano extendida marcando el banderín de córner. “¿No lo toca, no?”, añadió Javi Fuego para mostrar su sorpresa sobre los pocos o nulos argumentos con los que el colegiado respondía para argumentar su decisión de seguir dejar el juego. Babin tuvo que salir del campo, ya que los futbolistas que sufren algún corte o golpe que les produzca una hemorragia no pueden participar hasta que el sangrado desaparezca. Allí, en un fondo del RCDE Stadium, vio cómo el equipo sacaba en corto un córner en el que llegó el segundo tanto perico. Y entonces, estalló.

En un equipo con una plantilla corta y tocado por las lesiones, el mayor temor era perder a Babin por protestar. El problema era cómo frenarle. Decidido a ir a hablar con el línea, el cuarto árbitro o quien se cruzara por delante, Cachero intentó agarrarle de mil maneras. Y cuando a él se le escapaba, Pelayo Merediz tomaba el relevo. Ambos acabaron desplazados a uno y otro lado con un simple movimiento de brazo, poderoso si quien lo realiza es Babin. Gallego se asomó desde el banquillo para pedirle calma. A los pocos segundos se pitó el final de partido.

Los minutos finales también dejaron recados desde el bando rival. En particular, por parte de Sergi Darder, quien dedicó el segundo tanto del Espanyol al banquillo visitante. El futbolista, tras culminar en gol un contragolpe en el que la portería estaba vacía, se fue en carrera hacia la posición de Gallego llevándose el dedo a la boca en señal de silencio. No se sabe si por las protestas previas o por alguna deuda pendiente.