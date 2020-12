El mar de dudas del VAR: los colegiados asturianos Díaz Vega y César Muñiz responden a las preguntas claves de las polémicas

El protocolo no ofrece dudas: solo puede asistir al árbitro únicamente en caso de que “se produzca un error obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación con: gol / no gol, penalti / no penalti, tarjeta roja directa o confusión de identidad”. Aunque el reglamento del fútbol, deporte vivo y pasional, se queda muchas veces en el papel. He ahí la paradoja de la tecnología que supuestamente vino a solucionar problemas y a veces parece aumentarlos.

Como el VAR suele ser un mar de dudas, dos excolegiados asturianos, ambos internacionales y con amplia experiencia en el mundo del fútbol, responden a las cuestiones claves sobre la herramienta. Son Manuel Díaz Vega (Salas, 1954), que además fue director técnico del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española durante 17 años, hasta 2018; y César Muñiz (Bruselas, 1970), que ahora es el director general del Talavera, equipo de Segunda B.

Ambos analizan para LA NUEVA ESPAÑA los pros y contra del VAR en el fútbol español e intentan poner algo de luz en las dudas de las aficiones. Como muchos aficionados, difieren en un aspecto clave: el intervencionismo del VAR. Muñiz cree que deberían revisarse más jugadas y Díaz Vega apuesta por que la aplicación sea más restrictiva.

1 –¿Por qué existen tantas dudas con una herramienta que vino a solucionar problemas?

–Manuel Díaz Vega: Todo está en el origen de las intervenciones del VAR. Hay un tipo de jugadas en las que nunca va haber acuerdo entre la afición, que es pasional. El VAR no debería entrar en ellas. El desconcierto general viene como consecuencia de peritar demasiadas jugadas.

–César Muñiz: El VAR es una muy buena herramienta si no comete ningún agravio comparativo y entra en los cuatro supuestos. Pero cuando la gente ve que entra en una jugada y en otra muy similar no, se crea desconfianza.

2–¿Por qué el VAR manda revisar unas jugadas y otras no?

–M. D. V.: El protocolo a nivel internacional es muy claro, pero a veces hay un afán de querer verlo todo y que nada se quede sin sancionar. Es ahí cuando nos vamos a jugadas que, subjetivamente pueden ser falta, o no. Hay margen de error. Y de ahí, las dudas.

–C. M.: En cualquier herramienta con humanos detrás siempre habrá una interpretación subjetiva. Sería fantástico que una máquina decidiese, pero no se puede y el error humano siempre va a existir.

3–¿Les parece correcto que el árbitro de campo siempre tenga la última palabra?

–M. D. V.: Sí. Emana de las reglas del juego y de la normativa actual del arbitraje internacional. Si no fuese así, entraríamos en un océano de opiniones difícil de gestionar.

–C. M.: Antes que el VAR, nació el árbitro, que es la máxima autoridad y el máximo responsable en un campo de fútbol. El VAR es una herramienta consultiva, un apoyo, pero la decisión final debe ser del árbitro.

4–¿El balance de la influencia del VAR es negativo o positivo?

–M. D. V.: Me parece positivo, porque lo que aporta el videoarbitraje es luz sobre determinadas jugadas. El exceso de utilización del VAR es lo que hace socavar y aumentar la polémica, pero es una parte pequeña.

–C. M.: El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Yo soy positivo. Creo que si erradica el 98% de errores es interesante. Hay un margen mínimo de error que siempre existirá.

5–¿El VAR debería ser más intervencionista y no ceñirse solo a las jugadas claras y manifiestas?

–M. D. V.: En mi opinión, no. El VAR debe intervenir en aquellos casos de objetividad total. Es decir, en las jugadas que no ofrezcan ningún tipo de dudas y cualquier persona, sea del equipo que sea, tenga la misma opinión que su contrario.

–C. M.: Este año, el VAR interviene en muchas jugadas grises que no están muy claras, pero en otras no actúa. Yo creo que si el árbitro acude a la pantalla es positivo, y es mejor que pierda treinta segundos y vea otra opinión a que se quede en el limbo. Ya que hay esa herramienta, hay que utilizarla.

6 –¿Cómo se podría mejorar el sistema del VAR?

–M. D. V.: Acotando las posibilidades de intervención y haciéndolo más restrictivo. El debate es dónde situarlo. El fútbol tiene una razón de peso que es la pasión y se lleva todo por delante. Por eso, las jugadas a rearbitrar deben ser muy claras. El ejemplo nítido es el fuera de juego: o es o no lo es.

–C. M.: Formando y creando unos puestos específicos en la sala VOR. Uno puede ser muy buen árbitro de campo, pero no ser bueno de VAR. Y viceversa. En mi opinión, hay que crear ese cuerpo específico como en su día se hizo con los asistentes. Aquello fue un gran avance. Si hay árbitros que se forman y se dedican exclusivamente al VAR, se podría mejorar.

7 –Los equipos asturianos, especialmente el Oviedo, se han quejado esta campaña por la aplicación del VAR, ¿qué les parece?

–M. D. V.: A mí me lo dice la gente por la calle, aficionados del Oviedo y del Sporting. A veces hay quejas razonables y otras responden a ese interés pasional. Pero yo mismo tengo dudas, porque el error no lo vamos a poder eliminar nunca del fútbol. Se falla un 27% de los penaltis que se lanzan y no podemos pedir perfección a los arbitrajes.

–C. M.: Es verdad que esa temporada ha habido alguna acción en la que, especialmente para el Oviedo, el VAR no estuvo acertado. Pero, al final, todo lo que te quitan te lo acaban dando. Así es, tristemente, porque el arbitraje no es perfecto.