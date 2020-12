Las secuelas del covid: las historias de siete deportistas que dejaron de jugar por la pandemia

Uno de los primeros en anunciar que así no se podía seguir jugando al fútbol fue Pablo Acebal, canterano del Sporting que, con 33 años, decidió que era más importante su trabajo en la Autoridad Portuaria de Gijón que apurar sus últimas patadas al balón en el Gijón Industrial. “No sólo es por el trabajo. También para proteger a la familia, a mis padres y abuelos”, argumenta Acebal. Tomó la decisión en pretemporada y, apostilla, “por desgracia el tiempo me ha dado la razón”, en referencia al elevado número de equipos que pasaron cuarentena por positivos por covid.

“El fútbol en Tercera está siendo una auténtica sangría para todos”, añade Pablo Acebal en referencia a los jugadores y también a los clubes que no pueden contar con público en los campos. Asegura que en el trabajo siempre le dieron facilidades para compatibilizar sus obligaciones con el fútbol desde su etapa en el Langreo, y que nada ha cambiado: “No es una cuestión de miedo al virus, sino de responsabilidad”. Entiende que otros compañeros no sigan su ejemplo “porque no pueden prescindir del dinero del fútbol”.

No es el caso de Richard, otro clásico del fútbol asturiano con más de veinte temporadas entre Tercera y Segunda B, que tras abandonar durante unas semanas los entrenamientos del Mosconia volvió a jugar el sábado por un puñado de razones: “Somos pocos en el equipo, el entrenador habló conmigo para decirme que habían cambiado los criterios para las cuarentenas. Y, sobre todo, porque me apetece mucho seguir jugando al fútbol”.

Antes Richard, de 40 años, le había visto las orejas al lobo tras un positivo en su equipo: “Nos confinaron cinco días en casa y no me podía permitir que se repitiera porque trabajo en el almacén de un supermercado y no estoy fijo”. Asegura que no hubo ninguna advertencia de su empresa, “pero entiendo que esto no puede volver a pasar”. Cree, en ese sentido, que los test de antígenos que pasan cada jueves puede ayudar a que otros jugadores con dudas vuelvan a los campos.

De momento, una posibilidad que descarta Jairo Casal, que hace unas semanas decidió dejar de jugar con el Colunga, con argumentos de peso: “Para los que no vivimos del fútbol es un momento complicado. Arriesgamos la salud de nuestra familia y también el trabajo”. Casal considera que “el riesgo a quedarte de baja es elevado, incluso tomando medidas de precaución. Trabajo en una empresa de alquiler de furgonetas y no tenemos una plantilla muy amplia, así que decidí dejar el equipo”

Pero hay más razones: “Estás conviviendo con veinte compañeros y nadie es inmune. Mi madre está en grupo de riesgo. Si yo me contagio y soy asintomático puedo llevar el problema a casa. Son muchas cosas porque todavía hay mudas dudas sobre la enfermedad”. Jairo Casal define el fútbol como un “hobby”, que podría retomar la próxima temporada: “Está siendo un año atípico. No piensas en pasarlo bien, sino en los problemas por la pandemia. El club se portó muy bien conmigo y sé que tengo las puertas abiertas”.

También se las dejó el Navarro a Luis Alberto Cabeza, Roscales en el fútbol, en el que lleva desde los tres años. Ahora, cumplidos los 34, muy a su pesar tuvo que dejar el equipo hace un mes “porque me dieron un toque en la empresa”, después de pasarse diez días cumpliendo cuarentena en casa por un positivo en la plantilla del Navarro. Roscales, empleado de una auxiliar de Arcelor, es un apasionado del fútbol, “pero tengo muy claro que lo que me da de comer es el trabajo”.

Al principio, Roscales iba a Tabiella a ver los partidos de su equipo, pero está pensando en no volver “porque lo paso muy mal. Desde que empezaron a hacer los test de antígenos me planteé reincorporarme porque ahora aíslan solo al jugador que da positivo, pero prefiero esperar. Me dijeron en el club que si las cosas mejoraban podía volver. Esperaré a enero porque, además, soy asmático y no juego con la salud. Voy siempre con gel hidroalcohólico, con la mascarilla puesta y otra por si acaso”. Tiene claro que si esto se alarga “cederé mi ficha para que el Navarro pueda utilizarla”.

Junto con el Tuilla (Álvaro Pozo y Dani Hevia, que no quisieron hablar de su caso), el equipo de Tercera más afectado es el Avilés Stadium, que ha perdido a dos jugadores. Después de Mario, que dirige una clínica de fisioterapia, fue Adrián el que decidió dar un paso al lado. Tras una larga trayectoria, que le llevó a equipos como el Mosconia, Langreo, L’Entregu, Avilés, Quirinal y Roces, Adrián Sánchez Ávila entró en la historia del Stadium al marcar el primer gol en Tercera. Después llegó el parón y las cuarentenas que algunos no se pueden permitir.

“Habrá jugadores de dos o tres equipos de Tercera que vivan de esto, pero la mayoría depende de su trabajo”, señala Adrián, que es inspector de soldadura y trabaja a turnos. “No me comentaron nada en la empresa, lo hice por coherencia”, señala el defensa, que tiene más argumentos: “No veo lógico correr riesgos por pegar cuatro patadas al balón. También me daba vergüenza seguir jugando mientras veía como están otros sectores, como la hostelería”.

Adrián tiene claro por qué el fútbol de Tercera no se para: “Los clubes no pueden dejar de entrenar y de jugar porque la federación asturiana y la española perderían mucho dinero”. En el Stadium respetaron su decisión, que matiza: “Más me fastidia a mí, pero esto no deja de ser un entretenimiento”. No descarta volver esta misma temporada, pero dependerá de la situación sanitaria: “Comenté en el club que no volveré hasta que baje la tasa de contagios. No deberíamos de haber jugado en Grado cuando en Asturias andábamos por casi los mil. Si baja la tasa y la vacuna funciona, no tendré problemas para reincorporarme”.

“La gente que tiene trabajo está con miedo. A alguno ya le dieron el toque en la empresa”, recalca Adrián, que lamenta todo lo que lleva consigo la crisis sanitaria: “Lo de tener que cambiarte en la grada y no poder ducharte en el campo te echa para atrás. Durante la pretemporada lo comenté con mi compañero Mario y no entendíamos que se forzara el comienzo de la competición”.

Uno de los deportes que más casos de covid-19 está sufriendo es el balonmano. Ocurre en la elite, con varios partidos de la liga Asobal afectados, y en categorías como la Primera Nacional, donde juegan cinco equipos asturianos. Uno de ellos, el Unión Financiera Base Oviedo, perdió muy pronto esta temporada a uno de sus canteranos, Carlos Alberto Sánchez Norniella, Charly. “Renové por el Base y empecé la pretemporada, pero cogí miedo a meter el virus en el trabajo”, explica el pivote ovetense. “Soy enfermero de quirófano y desde principios de año estoy en una planta UCI del hospital de Jove, en Gijón. Es cuestión de responsabilidad. En el equipo estamos 18 tíos entrenando juntos, sin mascarilla”.

Charly no solo aplicó ese sentido de la responsabilidad al deporte: “Desde que empezó todo esto hago bastante burbuja y casi no veo ni a mis padres”. No fue necesario que en el hospital le advirtieran del peligro: “Fue cosa mía. Llegado el caso, no me sentiría bien si pasara algo por un contagio por mi culpa. Estoy en contacto con personas muy delicadas. En el hospital voy protegido, con todas las medidas de seguridad necesarias. Así que seguir con el equipo era un riesgo que no debía asumir”.

Eso no quiere decir que no eche de menos el balonmano: “Cuando empezaron los colegios tuve un conato de volver. Fui un par de días a entrenar. Pero jugamos un amistoso en Zarauz y en el equipo rival hubo un positivo, así que decidí dejarlo”. Y añade: “Ojalá sea un paréntesis, pero esta temporada la doy por perdida. Intento mantenerme físicamente por mi cuenta y la próxima temporada, si el club está de acuerdo, me gustaría volver a jugar”.

Cree que así será: “Soy de la cantera y tengo una gran relación con el presidente, Pepe Rionda, y con Caco. Entendieron perfectamente mi decisión, que yo más o menos ya había dejado entrever a principios de temporada. El entrenador también consideró que era muy responsable por mi parte. Además, sigo vinculado al club como coordinador del covid-19”.

Otro jugador de balonmano, el portero del Grupo IMQ Adrián Díaz Cabo, dejó el equipo después de tres jornadas: “Fue cuando se empezó a poner fea la cosa. Lo comenté en casa y tomé la decisión. Más que por el trabajo, lo hago por la salud de mis padres”. Adrián, fisioterapeuta, lleva quince años jugando al balonmano y no descarta volver esta misma temporada si sigue bajando la curva de contagios y se confirma la efectividad de la vacuna. Al guardameta gijonés ni siquiera le convencieron las medidas que empezaron a ser habituales en el balonmano. “Me ponía mascarilla en los entrenamientos, pero no llegué a jugar con ella. Ahora muchos de mis compañeros se la ponen para jugar, pero yo preferí minimizar riesgos”, concluye