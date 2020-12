Natalio golea para otro Avilés

Con el doblete del sábado frente al Lenense, Natalio ha contribuido con cuatro goles al buen momento del Avilés. “Los delanteros vivimos del gol y, si el equipo gana, mucho mejor. Estamos trabajando bien, pero al principio cedimos dos empates porque no se reflejó en el marcador nuestra superioridad”. Natalio da mérito a la marcha del Avilés porque considera que la Tercera asturiana no es tan floja como se dice: “Solo había jugado en la valenciana, que es dura, pero esta también. Aquí los partidos son de mucha garra, de lucha. Esto no va a ser un paseo, ni mucho menos, porque cualquier rival te complica, sobre todo con campos embarrados”.

En todo caso, nada que ver este Avilés con el que se encontró en enero, procedente del Olot, de Segunda B: “Vine porque conozco a Diego Baeza. Me habló de su intención de comprar el club y de llevar adelante un proyecto con gente seria. Cuando llegué, el equipo estaba muy mal y conseguimos sacarlo del descenso justo antes del confinamiento”.

Natalio no hizo caso a los que le desaconsejaron fichar por el Avilés: “Algunos me decían que aquí no se cobraba, que este barco se hundía, que no sabía dónde me metía. Pero yo confiaba en Baeza y, por ahora, está cumpliendo”. Y añade: “Diego se encontró con muchas deudas, las instalaciones estaban muy mal, todo eran parches. Los nuevos le dimos aire fresco al equipo y los directivos fueron siempre muy cercanos, lo que nos tranquilizó. Nos dijeron que iban a hacer un proyecto para llegar al fútbol profesional. Y en eso estamos, aunque ahora el camino sea un poco más largo”.

El cambio de propiedad en el club, según Natalio, ayuda: “Han cumplido todo lo que prometieron. Es gente con mucha ambición, que han sentado unas bases para enganchar a la afición y a la ciudad”. Lamenta que sus seguidores no puedan disfrutar del momento en el campo: “Hay mucha incertidumbre por la pandemia. Echamos de menos a nuestra gente. Si fuera forofo del Avilés me encantaría ir a animar al equipo. Espero que la vacuna funcione y puedan hacerlo pronto”.

En lo deportivo, Natalio no se esconde: “El objetivo es subir y nos arremangaremos para conseguirlo. Además, esta temporada la clave es la regularidad y tenemos una plantilla amplia para sumar muchos puntos”. Y con jugadores como Palanca y él al frente: “Como capitán asumo el rol de gestionar el vestuario. Tenemos chavales con mucha ambición y, si me lo piden, les doy mi humilde opinión porque estoy aquí para ayudar”. Está dispuesto a seguir más allá del 30 de junio: “Mientras mi rendimiento sea bueno, por mí no hay problema porque el fútbol es mi pasión y físicamente me encuentro bien. Además, tanto mi familia como yo estamos muy a gusto en Asturias”.