Zapico disfruta el dobles

Zapico comenzó a jugar al bádminton con 8 años en el Parque Infantil. Con 12 entró en el Centro de Tecnificación del Principado, en El Cristo (Oviedo) y, salvo un año en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, siempre ha estado vinculado al Bádminton Oviedo. Con 16 tomó una decisión clave en su carrera. “Empecé a tener problemas de rodilla y jugar el individual no me venía bien. Mis entrenadores creían que iba a tener más progresión en dobles y desde entonces me especialicé”.

En dobles ha aportado muchas victorias a su equipo y a la selección asturiana, con la que acaba de lograr la medalla de oro en mixto. Sabe por experiencia propia que en Europa todo se complica. El objetivo de España es superar la fase de grupos, con la oposición de Escocia, Letonia, Portugal y Ucrania. “El coco es Escocia”, señala Zapico, que todavía no sabe si entrará en los planes del seleccionador en el torneo que se celebrará en Caldas de Rainha (Portugal).

Será su tercer Europeo y espera que no sea el último: “Me marco objetivos a corto plazo, voy de año en año. Cuando todo va bien disfrutas del entrenamiento. No me planteo retirarme, me veo con gasolina para un poco más”. Eso sí, también se enfoca hacia el futuro porque “en el bádminton, salvo unos pocos privilegiados, el dinero no alcanza para nada. A partir de cierta edad hay que buscar un trabajo. Estoy a punto de acabar la carrera de Magisterio. Con 27-28 años quieres tener independencia económica”.

Al margen de los estudios y su faceta de jugador, Alberto Zapico entrena a equipos de las categorías inferiores del Oviedo y en las escuelas deportivas del colegio Buenavista 2. Es uno de los afectados por la supresión del Centro de Tecnificación de El Cristo: “En 2019 hubo mucha inestabilidad. Había menos recursos para entrenar y muchos jugadores se tuvieron que ir. Pero este año el equipo está consiguiendo cerrar filas. Las dificultades nos han obligado a adaptarnos”.

Se siente orgulloso de seguir en la selección, pese a los cambios en la federación española, consciente de que el Europeo es el premio al que puede aspirar: “No tengo opciones de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio porque hay pocas plazas y la modalidad de dobles no tiene apoyo suficiente”.