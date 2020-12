Arturo Álvarez vuelve a Pumarín con el Palencia: "Es un placer"

“Esperaba estos buenos resultados del Oviedo porque tiene a un entrenador top de la categoría”, señaló Álvarez, en referencia de Natxo Lezkano: “Es un técnico de primer nivel, uno de los mejores de LEB Oro de los últimos años. Maneja una plantilla muy interesante, con una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes killers, con alta puntuación en sus universidades. Y, sobre todo, este equipo tiene el sello defensivo de Nacho”.

Arturo Álvarez no tiene problema en realizar análisis individuales del rival: “Un año más, Arteaga es el rey de la pintura, no lo veo envejecer. Elija Brown y Micah Speight tienen muchos puntos en sus manos. Y Harald Frey ha progresado mucho. El Oviedo tiene muchísimo talento y haber fichado al mejor jugador asturiano de los últimos tiempos le da un plus, como se vio en Orense o frente al Valladolid, con sus triples decisivos”.

El técnico asturiano prevé un partido “duro, igualado”, típico de una Liga “en la que cualquier puede sorprender a cualquiera, aunque somos dos equipos en dinámicas diferentes. El Oviedo ha ganado sus tres últimos partidos y nosotros los hemos perdido”. Álvarez asegura que, pese a las ayudas del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma, el Palencia también sufre los efectos de la pandemia: “Tuvimos que reducir el presupuesto en un 40 por ciento. Aún así, fichamos jugadores importantes en el mercado y estamos en proceso de acoplamiento”.

Sobre las aspiraciones del equipo, Álvarez precisa que “la realidad dice que hay otras plantillas más largas y con más presión, pero no vamos a renunciar a nada. De momento queremos llegar a siete u ocho victorias para acceder a la segunda fase”.

Para ello ha incorporado esta semana a un nuevo jugador, el ala-pivot Bryce Douvir, que jugó en el Liberbank Oviedo en la temporada 2018-19, pero que no podrá debutar en Pumarín.

Conocedor de las quejas del entrenador del Valladolid sobre las condiciones de Pumarín, Arturo Álvarez tira de ironía: “Si nos ponemos a hablar de frío podemos hablar de los menos diez grados del polideportivo Rioturbio, en mi etapa en el Villa de Mieres. Pero es cierto que todos deberíamos de tener unas instalaciones dignas”.

Mientras, Natxo Lezkano tiene a su disposición a toda la plantilla para esta tarde. El técnico local, contento con el rendimiento de su equipo, advierte: “Palencia es un equipazo de primer nivel, de los que a final de Liga estarán arriba jugando play-off”.