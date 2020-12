Alejandro siempre iba un paso por delante. Como era portero, entrenaba con los mayores alguna vez, y ya le había tocado entrar en dinámica del primer equipo antes para algún entrenamiento. Pero el debut le llegó primero a Jorge, y casi de forma inesperada, debido a que se lesionó Chus Bravo. El central tuvo algo más de recorrido en el primer equipo, pero con su hermano disfrutaron de esa sensación única de llegar a jugar en el Sporting, lo que habían soñado de niños, y además hacerlo a la vez. “Es lo máximo, ya no es solo jugar en el equipo de tu ciudad, es que te llega la oportunidad junto a tu hermano gemelo”, explica Jorge García Torre. “En nuestra familia lo disfrutaron muchísimo”, subraya Alejandro. Ambos aún siguen en activo camino de los 37 años -los cumplirán el mes que viene- en las filas del Llanera en Tercera, en una unión muy especial.

Juntos empezaron a jugar al fútbol en el Estudiantes de Somió, y dieron el salto en segundo año de alevines al Sporting. En la temporada 2005-2006, Ciriaco Cano les dio la oportunidad de debutar, en un año de dificultades económicas para el Sporting. “Habían subido todos los de mi generación, pero me quedé en el filial. Se lesionó Chus Bravo, subí, y en la primera jornada ya jugué contra el Albacete”, explica Jorge. “Recuerdo un consejo de Quini con mucho cariño, que me dijo: ‘Cuanto más fácil, mejor’. Me lo quedé para siempre”, subraya.

En el caso de Alejandro la oportunidad le llegó casi al final de la temporada, al ser sancionado Roberto por cinco amarillas. “Me marcaron dos goles y no estuve muy afortunado ese día ante el Levante, pero era un rival hecho para subir”, rememora el meta, que aún tuvo algún partido más de participación la temporada siguiente, antes de irse cedido al Cartagena en 2007.

Sus caminos se separaron después del Sporting. El ascenso a Primera en 2008 dejó sin sitio a Alejandro, que continuó su camino por la Ponferradina, Recreativo de Huelva o Racing. Mientras que Jorge sí llegó a jugar en la máxima categoría del fútbol español de rojiblanco, pero siguió su trayectoria por el Murcia, Lugo o Llagostera. Y ahora, más allá de coincidir en el Llanera, también lo hacen trabajando en la empresa de ingeniería TSK. “Aunque estamos en edificios distintos, yo en administración y Jorge en recursos humanos”, afirma Alejandro, que fue padre este año de dos gemelas. “Sigue la tradición”, cuenta entre risas.

En el campo siempre se diferencian por su posición, pero en Mareo alguna broma le gastaron a algún técnico, aunque prefieren no revelar su identidad. “Nos cambiábamos de sitio en el vestuario y preguntábamos para ver si nos reconocían, y siempre colaba. Lo típico que se hace cuando hay dos gemelos”, explica Jorge. Donde estaba uno siempre le acompañaba el otro. Compartían pandilla de amigos. Y por eso su paso por el Sporting les sirvió para tener un recuerdo aún más especial. Ahí tuvieron a su padre adoptivo, Alejo Caso, utillero y mayordomo de El Molinón. “Su hijo era muy amigo nuestro. Nos arropó mucho, compartimos buenos momentos junto a él. Le teníamos un cariño especial”, dicen, mientras posan para la foto de LA NUEVA ESPAÑA junto a la placa que Caso tiene en un parque de La Guía, muy cerca de El Molinón. Además, los dos son socios de la peña que lleva su nombre.

A Jorge y Alejandro les tocó debutar en el año del centenario, hace ya tres lustros, en un momento de delicada crisis económica. Ahora, con la “quinta del cole” al frente, los gijoneses y jóvenes de Mareo vuelven a tener protagonismo. “Me alegra ver gente de la casa, pero sería más perfecto contar también con ellos con dinero y sin problemas, y no porque lo imponga el tope salarial”, comenta Jorge. “Presta por la vida ver los partidos de Sporting ahora, esa gente joven a largo plazo dará un plus seguro”, añade Alejandro, que ya se fijaba de joven en los de la casa. “Ablanedo era el buque insignia, pero mi referencia para la portería era Sergio Sánchez”, desvela.

Ahora, siguiendo con el corazón de dos aficionados más al Sporting, apuran su trayectoria en el fútbol, disfrutando juntos en el Llanera, con el que ya jugaron el play-off el curso pasado. “Era un club humilde cuando llegué, y ahora soñamos por meternos más arriba”, confiesa Alejandro, el primero en llegar. “Seguir jugando los dos hermanos juntos nos motiva, y nos llevamos así otro recuerdo para nosotros y la familia, como una vez que fueron a vernos nuestros padres a los dos a un partido a Málaga. No valoramos tanto en su momento como si lo hicieron ellos que hayamos llegado a jugar dos hermanos gemelos en el Sporting”, concluyen.