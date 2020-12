El Llanes empata (2-2) al San Martín con uno menos

Los visitantes empezaron mejor y fruto de ello se adelantaron en una indecisión de Yefri que aprovechó Dorian para batir con elegancia a Guillermo, pero a partir del minuto 20 el Llanes tomó las riendas y pronto igualó en una gran jugada de Bruno, rematada por Gael con facilidades incluidas de Landri. Luego llegó la pena máxima en contra por falta de Yefri a Cristian, que el propio delantero transformó. Y la cosa se puso aún más difícil por la absurda segunda amarilla a Gael. Pero un Llanes indomable cercó la portería de Álex y tras una buena opción de Bruno, que sacó el meta visitante, otro error de Landri posibilitó que Pablo Prieto copiara el primer gol de San Martín y colocase de nuevo las tablas en el marcador.

A pesar de su superioridad numérica, los visitantes no inquietaron apenas a Guillermo y no tenían prisa por jugar mientras que los verdiblancos, con diez, siguieron empujando y no obtuvieron los tres puntos por unos centímetros, los que separaron del poste izquierdo ese último balón disparado por Ariel.