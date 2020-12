Castaño, víctima de la promoción ante el Lleida

Castaño empezó a jugar al fútbol en el Colegio Primo de Rivera, ahora Príncipe de Asturias, antes de que el Sporting le fichas en fútbol sala. “Era un asiduo en el Molinón, siempre soñaba con verme algún día jugando ahí”, comenta, antes de añadir que esa vía la logró gracias a los técnicos de la cantera. “Jesús Uribe, Joaquín y Redondo me marcaron”, destaca.

Su debut se produjo en 1991, pero no volvió a jugar hasta el curso 1993-1994, con García Remón de entrenador. “Éramos un equipo joven, fue una apuesta que se hizo, pero que duró, jugamos la promoción de descenso contra el Lleida en 1995 y hubo una limpia. Nos largaron a la mayoría de los jugadores jóvenes y salió mal, apostaron por gente veterana, llegó la ruina y el descenso a Segunda”, lamenta Castaño.

De su paso por el primer equipo se queda con el recuerdo de haber podido aprender de dos jugadores principalmente. “De fuera me gustó siempre Schuster, y de casa me fijaba en Joaquín y Iordanov. Joaquín me ayudó mucho, es de estos veteranos que te corrigen, te sitúan y te colocan. Y de Iordanov me encantaba su clase”, señala. Pero lamenta también las formas en las que se produjo su salida. “Me dolió mucho porque me enteré por el gasolinero, que lo había leído en el periódico. Nadie me había llamado. Era un poco reacio a irme, pero no me arrepiento, porque me fue bien”, descubre Castaño.

Dejó el Sporting y jugó en el Logroñés, y después en el Numancia, Betis y Levante, hasta que empezó un periplo por el fútbol asturiano en el Marino, Oviedo ACF Langreo, Ceares y Lealtad, club con el que se retiró con 41 años, y en el que inició su etapa en los banquillos, primero como ayudante de Rozada, y después también en el cadete del Sporting, donde entrenó a los componentes de “la quinta del cole”, Guille Rosas, Gaspar, Gragera y Pablo García. “Es una satisfacción verlos ahí, ya de aquella ya se veía que eran diferentes, con muchísima calidad, a poco que tuvieran suerte iban a llegar al primer equipo, me da una alegría inmensa verlos”, relata.

Como técnico siguió después su trayectoria en juveniles en el Llano 2000, Alcázar y Roces, antes de unirse ahora con Ángel Rodríguez para trabajar como su ayudante en el Unión de Popular de Langreo, al que tienen situado en la parte alta de la clasificación en Segunda B. “Sabíamos que es una temporada atípica y corta, tenemos que en la primera fase conseguir la mejor clasificación posible, pelearemos y ojalá consigamos meternos entre los tres primeros. Es un objetivo complicado, hay equipos muy buenos, pero sería un éxito poder acceder a la Segunda B Pro”, indica Castaño.

Este proyecto además tiene una parte especial para él. “Mi padre y mis abuelos son de La Felguera, así que es un club con el que me siento identificado, ya pude jugar, y ahora espero los mejores éxitos desde el cuerpo técnico”, concluye.