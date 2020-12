La crítica del deporte asturiano a las restricciones del Principado: “La gente está empezando a tirar la toalla”

“Estamos muy mal, es lo más absurdo del mundo; los niños pueden ir a inglés o a piano pero no pueden hacer deporte”, dice Adelino Hidalgo, presidente de la Federación Asturiana de Atletismo. En su caso, la situación es grave para sus atletas más destacados, como podrían ser el saltador Javier Cobián o la corredora Isabel Barreiro, que aspiran a estar entre los mejores de España. “Para poder participar en campeonatos de España necesitan conseguir unas mínimas en los regionales que no se pueden celebrar porque están prohibidos”, lamenta Hidalgo.

Lo peor es que estos problemas hacen que muchos empiecen a abandonar: “La gente está empezando a tirar la toalla, los clubes, los deportistas; no entendemos este trato al deporte, otros presidentes de federaciones están hablando de entregar las llaves de su Federación al Principado y que se encarguen ellos”. Y es que a los problemas deportivos se unen los económicos: “La gente no se está federando y eso es una merma de ingresos enorme”.

Otro que está muy molesto es José Antonio Sanz Polanco, presidente de la Asturiana de Patinaje. “No podemos ni entrenarnos, solo los chicos de alto rendimiento, pero con quién van a entrenarse si los demás no pueden”, se pregunta Sanz Polanco, para quien el trato del Gobierno regional al deporte “no es ni medio normal”. Además, añade, “el perjuicio económico es grande para los clubes y las federaciones. Los clubes pierden niños, las federaciones licencias y se están teniendo unos gastos enormes por el covid”. En su caso, también lamenta que, de seguir así, “no podremos enviar a ningún equipo a las fases de ascenso a OK Liga Bronce masculina ni a la de Plata femenina”.

A Juan José Cachero, presidente de la Federación de Baloncesto, los que más le preocupan son los niños: “Lo más importante es la cantidad de niños que están tirando la toalla, no está quedando gente y hay estudios que dicen que el deporte no perjudica”. Ellos, por su parte, siguen con la “voluntad” de retomar las competiciones a comienzos del próximo año. Y, en cuanto a lo económico, explica que esto causa “un daño económico a los clubes”. En relación a las subvenciones, advierte: “Quiero pensar que van a cambiar la normativa para adjudicar las subvenciones”.

Manuel de la Cámara, presidente de la Asturiana de Balonmano, lamenta que la sociedad no haya sido capaz de contener el virus y que ahora mismo la situación sea esta. Aun así, espera que se abra un poco más la mano: “Estamos pidiendo que al menos nos dejen entrenar porque estamos perdiendo a los niños”. Su mayor preocupación, en cualquier caso, son los clubes: “Pido que ayuden a estas personas que sacan adelante los clubes porque su trabajo tiene mucho valor y están sobreviviendo como pueden. Tiene mucho mérito lo que hacen”.

Sin niños no hay escuela de equitación





La actividad al aire libre se permite si no son niños los que la practiquen. Eso supone un problema añadido para Pablo Gil, dueño del Club Ecuestre Arabian, situado en Pruvia. “Los menores de 14 años no pueden acceder y de mis 82 alumnos, 75 son menores de 14. Tengo a dos monitoras en un ERTE, no puedo abrir así. Y lo peor es que a partir del 18, como mi actividad en teoría se puede realizar, no puedo mantenerlas en el ERTE”, explica.





Una situación endiablada en lo económico, teniendo que mantener a 18 caballos, a los que debe dar de comer, limpiar y cuidar él solo cada día. Pero, explica, “hay también una cuestión de bienestar animal porque yo no puedo sacar a todos los caballos todos los días y si se quedan en la cuadra tanto tiempo van a perder musculatura”. El problema económico, muy grave en su caso, no es ni mucho menos el único para Pablo Gil: “Si hubiera un por qué no diría nada, pero es que aquí, además de que se respetan las distancias y se desinfecta todo, hay un tema social porque hacemos hipoterapia con niños con problemas psíquicos y físicos y los padres me llaman y me dicen que sus hijos lo necesitan, y eso a mí me rompe”.