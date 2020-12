El Molinón, la fuerza para resurgir del Sporting

Los rojiblancos son, con Atlético de Madrid y Villarreal, los únicos invictos en casa

El Zaragoza, este domingo, y el Leganés, el lunes 21 de diciembre, serán las dos últimas citas para el Sporting en este 2020. Si en ambos partidos gana o empata el conjunto Gallego podrá igualar la racha de diez partidos seguidos como local con Baraja en la temporada 2017-2018, aunque con la diferencia de que en aquella ocasión se hizo pleno de victorias, lo que permitió al equipo enlazar una gran remontada para asentarse en la zona alta, y tener un colchón que permitió disputar después el play-off de ascenso a Primera.

El Zaragoza, con solo un triunfo, se sitúa como el segundo peor visitante de la categoría

El Sporting es el único equipo que aún no he perdido en Segunda, pero viene de ceder un empate ante el Albacete, colista, y peor visitante de Segunda, que solo llevaba un punto fuera hasta su visita a Gijón. El domingo se presenta un escenario bastante parecido. No ha parado de llover en Asturias y la previsión es que seguirá así también el fin de semana. De nuevo el césped puede condicionar el partido, y ante otro rival que baja notablemente su rendimiento a domicilio. Porque el Zaragoza solo ha ganado un partido lejos de La Romareda, en los únicos tres puntos que ha sumado, ya que el resto fueron todo derrotas –siete–.

La imagen del Sporting en El Molinón, vacío por la pandemia, ha sido la de un equipo solvente y fiable. Solo ante el Albacete se quedaron sin marcar los rojiblancos, que ahora aspiran a volver a sumar de tres en tres, ante un rival herido, en zona de descenso pese a ser un histórico y tener expectativas mayores, y que acaba de cambiar de entrenador y director deportivo.

David Gallego ha conseguido recuperar la fortaleza en casa, después de que los dos últimos cursos fuese habitual que los rivales pescasen en Gijón.