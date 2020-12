Torrecilla vende en Zaragoza el modelo que no aplicó en el Sporting

Torrecilla se fue del Sporting muy discutido entre la afición por la falta de resultados deportivos, aunque respaldado en el club por su buena gestión, ya que consiguió obtener buenos beneficios por los traspasos. Pero en el apartado de los refuerzos no acertó. Hasta 36 fichajes en dos temporadas efectuó Torrecilla. Aun así reiteró en varias ocasiones su apuesta por la cantera, que no se materializó. “El Sporting debe ser marca Mareo y nuestro primer mercado será la cantera”, dijo en el verano de 2018. “Mi filosofía es mirar antes de nada la cantera, no fichar. En el Celta y el Sporting, lo primero es buscar el filial y el juvenil. Son mis 40 principales esas dos plantillas de cantera”, destacó el técnico en Gijón en 2019.

En su presentación en Zaragoza ahondó en esa misma idea y vendió su apuesta por la base como marca de la casa. “Vengo de estar en Gijón y en Vigo. Todo el mundo sabe la apuesta que se hace en esos clubes por la cantera. Para mí existe una máxima: si lo que buscas lo tienes en casa, no lo busques fuera”.

Torrecilla ha llegado al conjunto aragonés en una situación delicada, en descenso, trasladando un mensaje de optimismo. “Cuando te llama un club como el Real Zaragoza se hace más sencillo y a partir de ahí lo consultas con la familia y la decisión fue muy rápida”, indicó.

Torrecilla también aseguró que el técnico Iván Martínez dirigirá al equipo contra el Sporting este domingo, pero no quiso aventurar cuál será su futuro más allá de este encuentro.