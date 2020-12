El deporte asturiano se siente “agraviado” con las medidas del Principado: “¿Por qué se puede ir al cine y no a un partido?”

Entre todos los afectados, el caso del Llanera de fútbol es uno de los más especiales, puesto que esta modificación acaba con las esperanzas que tenían de poder tener público en el día más importante de su historia. El club, que compite en el grupo asturiano de Tercera, jugará el jueves (21 horas) la Copa del Rey frente al Celta de Vigo, un equipo de Primera División. El partido se disputará en el Carlos Tartiere, con un aforo cercano a los 30.000 espectadores. Su presidente, Miguel López Cedrón, reconoce que tenían “ilusiones” de que las cosas se pudieran reconducir y asegura que lo de ayer fue “una decepción y otro mazazo”.

“Los clubes humildes lo vamos a pasar fatal, llevamos dos meses sin ningún ingreso" Miguel López Cedrón - Presidente del Llanera

“No entendemos que se deje entrar a gente a recintos cerrados y no se puede meter a público en el Tartiere, que es abierto; como mucho, podríamos llevar a mil personas”, explica, y añade que le parece un “agravio”: “Entendería que todo estuviera cerrado y nadie pudiera hacer nada, pero dejar entrar a gente en lugares cerrados y no en sitios abiertos es algo que no puedo explicarme”, señala. El presidente del Llanera advierte también del daño que se está haciendo: “Los clubes humildes lo vamos a pasar fatal, llevamos dos meses sin ningún ingreso, esto es muy duro”. Y, en su caso, también les afecta el tema de los niños: “Tenemos a 300 niños y es una cuestión no solo económica, es que yo tengo un hijo y llega a casa y se va al sofá; les estamos conduciendo a una vida sedentaria y de jugar a los videojuegos”. Para concluir, lamenta no poder tener un gesto el jueves con la gente que les sigue apoyando: “Queríamos que los socios que siguen sacando el carné aunque no puedan ir al campo a ver los partidos y los niños del club fueran gratis al Tartiere a ver a su equipo contra un Primera. Es muy triste”, concluye.

En el caso de Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga, agradece la buena voluntad y la intención del Principado, pero lamenta que en las normas que dictan existe mucho “desconocimiento”. “Es una pena que no nos hayan pedido opinión a los que conocemos mejor la realidad del deporte”, añade. En su caso, tienen casi 40.000 socios, más de 3.000 deportistas federados y casi 9.500 niños que solían hacer deporte allí. “En Asturias tenemos el mayor índice de obesidad en niños de toda España y ahora no se les permite el deporte; estas medidas son excesivamente restrictivas, les dejan sin deporte en vacaciones. ¿Cómo se lo explicas? Lo normal es que se produzca un abandono de la práctica deportiva”, continúa Corripio, que se cuestiona también qué mensaje se está enviando cuando “sí se puede ir a beber y a comprar tabaco, pero no a hacer deporte”.

Héctor Galán, director general del Liberbank Oviedo Baloncesto, tampoco se lo explica: “No entiendo cuál es el criterio para permitir a la gente ir al teatro, que me parece muy bien, pero no permitir público en las instalaciones deportivas. ¿Acaso nosotros no somos también una empresa? Mis aficionados también tienen derecho a ir a ver el espectáculo que les gusta?”. En una línea similar se expresa Nacho Galán, entrenador del Círculo Gijón, para quien todas estas medidas son “incomprensibles”: “Otros recintos más pequeños que el Palacio pueden acoger público, como los teatros y los cines, y nosotros no; no lo entendemos”. Para él lo que están haciendo es como “permitir abrir a un bar, pero no permitirle que entre gente a consumir”.

A Diego Baeza, presidente del Avilés, con una de las plantillas más caras de Tercera, todo esto le parece “absurdo”: “En el Suárez Puerta podemos mantener no los dos metros de distancia, sino hasta cinco”, dice. Baeza resume en una palabra lo que sufre todo el deporte de la región: “Incertidumbre”.