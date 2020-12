Solo el sorprendente San Martín, que visita hoy (12 horas) al Urraca, ha impedido que L’Entregu y Llanes estén ahora luchando por el liderato del subgrupo B de la Tercera División Asturiana. L’Entregu, segundo, y Llanes, tercero, se miden hoy, a las 16:30 horas en el Nuevo Nalón, en un partido en el que los locales tratarán de defender su segundo puesto ante un Llanes que no pierde desde la primera jornada frente al Siero (0-2).

Para Marcos Suárez, entrenador de L’Entregu, será un partido “igualado entre dos equipos que quieren estar arriba”. Un duelo para el que L’Entregu no podrá contar ni con Juan Menéndez, lesionado de larga duración, ni con Traoré, que se lesionó el jueves pasado. En cuanto al equipo lidera el subgrupo, el San Martín, ya no es una sorpresa para Marcos Suárez: “No se contaba con él, pero ahora que lo he visto ya no me sorprende nada que esté ahí arriba. No es casualidad y creo que van a estar en las posiciones altas toda la temporada. Las veces que lo he visto me ha gustado”, añade. Un entrenador que no esconde la ambición de estar entre los tres primeros de su subgrupo: “Nuestro objetivo es estar entre esos tres primeros, va a ser duro porque se trata de un grupo muy igualado, con cinco o seis equipos que tienen opciones”.

Luis Arturo, entrenador del Llanes, coincide con Marcos Suárez en que el San Martín ha dejado ya de ser una sorpresa: “Es una sorpresa porque es una plantilla a la que, al menos yo, no tenía controlada; pero cuando los ves te das cuenta de que no están ahí por casualidad, de hecho, para mí es el equipo más compensado”, dice. Para él los grandes favoritos son, además del San Martín, el Tuilla y su rival de hoy, L’Entregu. En cuanto a sus opciones asegura que son “un equipo joven”. “Primero tenemos que asegurar no meternos entre los equipos de abajo y después ya veremos dónde estamos. Al menos, queremos estar en la zona tranquila”, añade. El Llanes no podrá contar hoy ni con Gael ni con Ivanchu.