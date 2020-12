Demasiado ritmo para el Círculo

Comenzaron los gijoneses con una gran efectividad anotando desde más allá de la línea de triple desde la que Arturo Seara y Jabs Newby acribillaron la canasta leonesa. Pero el Ponferrada respondió con la misma moneda, gracias en especial a Casanova lo que deparó un cuarto muy reñido, igualado y con elevada anotación, 26-27 para los gijoneses que lograron 8 triples de 11 intentos con cuatro de cuatro para Seara y cuatro de cinco por Newby.

El segundo comenzó de igual manera y el Círculo se distanció hasta tener una ventaja de 9 puntos, 28-37. El Ponferrada tras un tiempo muerto reaccionó y le dio la vuelta al marcador con un parcial de 18-8 antes del descanso. Curiosamente, los gijoneses tuvieron un porcentaje muy superiores en los triples que en los lanzamientos de dos. En la reanudación los leoneses intensificaron la defensa sobre los hombres exteriores del Círculo y lograron parar la sangría que les llegaba por ahí. Poco a poco se fueron haciendo con el control del partido y alcanzaron su mayor ventaja hasta el momento, 63-55.

El Ponferrada podía ofrecer constante rotaciones que hacía que sus hombres estuvieran mucho más frescos para defender y correr y mediado el último cuarto el partido estaba prácticamente decidido a su favor aunque los gijoneses volvieron a apretar y recuperaron su acierto anotador pero ya sin tiempo para dar la vuelta al marcador en un cuarto en el que al final acabó con 32-30 para los locales.

Arturo Seara tuvo una actuación espectacular con 31 puntos y 6 de 9 en triples aunque su gran partido no sirvió para que su equipo lograra un resultado positivo. Para el entrenador del Círculo Nacho Galán la clave estuvo en que “el Ponferrada logró imponer un ritmo de juego que a nosotros no nos interesa para nada porque no somos un equipo para ir a un tanteo tan alto” y destacó el “gran acierto en los tiples” pero también reconoció “las carencias interiores debido a las lesiones”.