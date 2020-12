Victoria del Oviedo ante el Tizona Burgos: Final feliz en Pumarín

Una de las grandes diferencias del partido que jugó ayer el OCB con respecto a los anteriores estaba en el rival, que llegaba a Oviedo con nuevo entrenador, Lluís Riera, que dirigía su primer partido con el Burgos tras sustituir al destituido Jorge Elorduy. Un equipo que lleva una sola victoria y que empieza a sentirse presionado en una primera fase que pasa volando y que se acerca inexorablemente al ecuador. Esta vez el papel de favorito le tocaba llevarlo a los de Lezkano.

En los primeros minutos del duelo parecía que lo iban a llevar con naturalidad y tampoco dio la sensación de que fueran a pagar físicamente haber jugado ya tres partidos en los ocho últimos días. Dos canastas de Oliver Arteaga, una de Martí y un triple de Saúl Blanco pusieron a los azules 9-0 cuando se habían jugado tres minutos de partido. A partir de ahí, la cosa empezó a cambiar, la fluidez se esfumó y el Burgos se empezó a meter en el partido, sabedor de que su gran objetivo era llevar el choque a un final apretado en el que la veteranía de jugadores como Alberto Ruiz de Galarreta o Ricardo Uriz podría decantar la balanza a su favor. Se colocaron a un punto (13-12 a 4:13 del final del primer cuarto) y solo la potencia de Kabasele y la explosividad de un ayer excepcional Norelia, el más valorado del equipo, con 23 créditos, hicieron posible que el Oviedo Baloncesto acabara el cuarto con una buena renta (26-19).

Pero a partir de ahí se vio a un OCB flojo en defensa, que dejaba anotar con mucha facilidad a su rival cuando los exteriores se iban hacia el aro y que se permitía lujos como dejar librado desde la línea de 6.75 al mejor lanzador del equipo burgalés, Ruiz de Galarreta. Errores que se fueron acumulando y que permitieron a Burgos ponerse por delante en el marcador (48-50) a 6:54 de acabar el tercer cuarto. Fue ese un momento clave del choque, en el que Lezkano pidió tiempo muerto y tomó la decisión de cambiar a los cinco jugadores que tenía en pista, introduciendo a un Ferreiro que ayer hizo su mejor partido con el Oviedo.

La mentalidad defensiva cambió y a partir de ahí las cosas empezaron a salir bien también en ataque. Los triples consecutivos de Ferreiro, Speight y Norelia dieron ocho puntos de diferencia a los locales (58-50) a 3:58 de acabar ese tercer parcial. Un golpe del que Burgos no fue capaz de reponerse nunca. Trataron todavía de agarrarse al partido en ese tercer parcial, pero no lo consiguieron y empezaron el último ocho puntos abajo (69-61) y con un rival que ya no concedía tanto atrás.

El último cuarto fue un festival del Oviedo hacia su cuarta victoria de la temporada y en él se vio a un Harald Frey que, poco a poco, va demostrando que puede ser uno de los mejores bases de la categoría, capaz de anotar y de encontrar espacios imposibles para asistir al potente juego interior del cuadro carbayón. Un último parcial en el que la ventaja se disparó, acabando con una renta de 17 puntos muy importante ante futuros basket-averages, y en el que el OCB demostró que su buen comienzo no es casualidad y se sustenta en un equipo que vale mucho más de lo que cuesta.