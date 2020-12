El Avilés remonta y es líder

El Avilés tuvo el control del partido desde el inicio, aunque las primeras ocasiones fueron para el Praviano. A los 10 minutos, Ivan Conceição probaría suerte tras una falta lateral. Todavía no se había cumplido el minuto veinte de juego cuando Nouri, con un bonito disparo cruzado, batía la meta de Davo. Pocas ocasiones claras se verían entonces hasta el descanso: el Praviano no daba sensación de peligro y el Avilés no conseguía dar con la tecla para superar a la defensa local. En la última jugada del primer tiempo, un desafortunado golpe hizo que el jugador avilesino Palanca tuviese que ser retirado en camilla, con fuertes dolores en la cadera.

Tras la reanudación del partido, el Avilés fue mejor, buscando en varias ocasiones la meta defendida por Ali. En el minuto 54, tras botar el Avilés una falta lateral, el árbitro señalaría penalti sobre Rafa Silveira. Natalio no fallaría desde los once metros y colocaría el empate en el marcador. El Avilés dio entonces un paso al frente buscando el gol de la remontada. Cuando apenas restaban dos minutos para el final del choque, Mathe, desde prácticamente el centro del campo, sorprendería a la defensa local con un disparo ante el que nada pudo hacer Ali, certificando así la victoria avilesina y el liderato.