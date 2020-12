El covid lía el derbi: una jugadora del Oviedo Femenino se infecta y el Gijón se planta

En estas condiciones, en el caso de no haberse presentado al partido, el Oviedo Femenino se exponía a una sanción económica que, por lo que le ha sucedido a otros clubes en casos similares, sería de 1.000 euros. Además, perdería el partido, le restarían dos puntos y, en caso de que volviera a suceder, le expulsarían de la competición, le descenderían y no podrían volver a subir hasta el final de la temporada 2022-23. Así las cosas, el Oviedo Femenino se sintió obligado por la Federación a jugar y fue a Gijón con la intención de hacerlo.

El problema es que a partir de ahí la pelota pasaba al tejado del rival, el Balonmano Gijón que, conocedor de la situación en la que llegaba su rival, decidió no disputar el derbi ante el riesgo de que alguna de las jugadoras del Oviedo Femenino pudiera haber sido contagiada por su compañera. Por lo tanto, es ahora el equipo gijonés el que se expone a una dura sanción en una competición en la que casi ninguna jugadora vive del balonmano. El presidente del club gijonés, Óscar Fernández, tiene claro que la prioridad “es la salud” y relata todo lo que sucedió ayer: “A nosotros nos comunica el Oviedo Femenino a las 10.15 horas de la mañana que tiene un positivo en la plantilla y nos pregunta si estamos de acuerdo en aplazar el partido. Nos dicen que estaban tratando de hablar con la Federación Española para no jugar, y les dijimos que no solo estábamos de acuerdo, sino que lo veíamos como lo más apropiado. Pero, al parecer, no pudieron presentar los requisitos que exige la Federación para aplazar un partido, y al no tener el permiso, quisieron jugar. Nosotros hablamos con el entrenador y las jugadoras y no estaban de acuerdo en jugar. El club apoya esa decisión porque lo primero es la salud”.

Hablamos con el entrenador y las jugadoras y no estaban de acuerdo en jugar, el club apoya esta decisión porque lo primero es la salud; la Federación Española tiene un protocolo demasiado exigente para aplazar un partido Óscar Fernández - Presidente del Balonmano Gijón

Fernández considera que “la Federación tiene un protocolo muy exigente para suspender un partido”: “Pide seis positivos. Y no solo eso, sino que los positivos tienen que estar documentados y el Oviedo no tiene el certificado todavía. La Federación está empeñada en sacar adelante todos los partidos y al final hay muchos intereses en juego, pero nosotros velamos por la salud de nuestras deportistas y apoyamos su decisión”, insiste el presidente. Y es que las jugadoras del club gijonés, que en muchos casos tienen obligaciones labores, no estaban dispuestas a arriesgarse.

Comunicado del Oviedo Balonmano Femenino referente a la suspensión del partido de hoy en Gijón https://t.co/VOTZfIVGlE #DHPlataFem #yocreOBF — Oviedo Balonmano Femenino (@OviedoBF) 13 de diciembre de 2020

La pregunta ahora es qué sucederá y si la Federación Española sancionará al Balonmano Gijón. En opinión de Manuel de la Cámara, presidente de la Federación Asturiana, lo más probable es que sí: “Lo que vale es el acta de los árbitros y lo que pone es que el Balonmano Gijón no quiso jugar”. De la Cámara entiende que “la salud es lo primero y que las jugadoras tenían miedo”, pero se teme que “haya sanción porque son las que se negaron a jugar en contra del criterio de la Federación y eso va a misa. Ese es el problema”.

Lo que vale es el acta de los árbitros y lo que pone es que el Balonmano Gijón no quiso jugar; se negaron a jugar en contra del criterio de la Federación y eso va a misa, ese es el problema Manuel de la Cámara - Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano

De la Cámara advirtió antes a los equipos de que, aunque firmasen un documento en el que decían estar de acuerdo el aplazar el partido, ese documento no valía para nada: “Los equipos no son nadie para aplazar partidos, es algo que compete solo a la Federación Española”. Y, por lo tanto, ve “muy complicado” encontrar una solución.

No nos quedaba otra que venir y presentarnos a jugar; tienes que ceñirte a lo que marque Sanidad y la Federación Española, es lo que hemos hecho Manolo Díaz - Entrenador del Oviedo Balonmano Femenino

Desde el Oviedo Femenino, su entrenador, Manolo Díaz, que a su vez fue entrenador del Balonmano Gijón, defiende la actuación de su club: “No nos quedaba otra que venir y presentarnos a jugar; tienes que ceñirte a lo que marque Sanidad y la Federación Española y es lo que hemos hecho”. En su opinión, era el único camino que les quedaba: “Tenemos que seguir las pautas de los que rigen la competición, estemos de acuerdo o no”. El club ovetense, en un comunicado, asegura que “respeta” la decisión del Balonmano Gijón y añade que “la Federación Española nos confirmó tanto por vía telefónica como por escrito (la comunicación final llegó a las 10:47 horas) que no autoriza el aplazamiento solicitado ‘por no acreditarse la concurrencia de causa justificada’”.