El oviedismo vuelve a un estadio hoy en la Copa: “El Oviedo es un sueño”, dice Marta Vicente, que estará en la grada

Allí estará Marta Vicente Valdés, ovetense de 33 años residente en Pinofranqueado (Cáceres), a unos cuarenta minutos de Coria, que está en la misma provincia y es una pequeña localidad de unos 12.000 habitantes. Vicente, profesora de Infantil y oviedista de cuna (pagó el abono completo) puede sacar pecho: estuvo presente en el último partido del Oviedo con afición y estará hoy en el del reencuentro. Fue la primera oviedista en sacar su entrada para el partido. “Cuando me enteré que el Oviedo venía no me lo pensé y me puse en contacto con el Coria. Me trataron genial. Les mandé un correo electrónico y me planté en el campo a por la entrada. Voy a ir con mi novio, que es extremeño y del Atlético. Me da pena no poder ir con mi padre, que vive en Asturias”, explica la ovetense. “Estar con el Oviedo, aunque sea un partido de Copa y vayan a jugar con suplentes, es un chute de ilusión porque los futboleros tenemos ansia de fútbol”, recalca.

Vicente lleva seis años en Extremadura. Decidió opositar allí para estar cerca de su novio, que también es profesor. Ambos trabajan en el mismo colegio, el Luis Chamizo. Totalmente adaptada a tierras extremeñas, una de las cosas que peor lleva Vicente es estar lejos de su Oviedo. “Yo soy oviedista de siempre. Iba con mi padre al viejo Tartiere y siempre fui socia. Este año dudé sobre qué abono sacar, pero al final lo decidí: el completo. No vaya a ser…”.

Marta Vicente fue a sacar su entrada, “una monada plastificada, no un simple papelín” al campo del Coria y allí coincidió con Aurelio Gutiérrez, presidente del club desde hace diez años y hombre para todo. “Cuando estuve allí estaban pensando en poner una grada supletoria”. Dicho y hecho, admite Gutiérrez, que compagina la gestión del club con su trabajo de enfermero en el hospital comarcal de Coria. “Hemos aumentado la capacidad real del campo porque la ocasión lo merece. Esperamos, como mucho, unos 2.000 espectadores”, explica el presidente. El Coria, de media, suele meter unos 450 aficionados. Con el Oviedo se vivirá un ambiente casi desconocido. “En partidos grandes, de play-off, metimos unos 1.200. Para nosotros, el partido de esta noche es el más importante de la historia del club. Jugar contra el Oviedo es un sueño y una ilusión. Son cosas que solo ves por la televisión”, explica Gutiérrez.

El presidente calcula que hoy al campo acudirán unos 50 oviedistas procedentes de distintos puntos de Extremadura y alrededores: “Nos han llamado de casi todos los municipios”. El resto de la afición presente en La Isla será la del Coria. Las entradas cuestan veinte euros para el público general y diez para los abonados del equipo local: “Intentaremos estar a la altura”, finaliza el presidente.