La capitana Yael Carrera pone voz a la decisión de su equipo, el Balonmano Gijón, de no disputar el partido ante el Oviedo Femenino después de que una de las jugadoras del conjunto carbayón diera positivo en un test de coronavirus. Para Carrera, es evidente que importa más la salud que la competición. En la plantilla hubo unanimidad. “Mientras esperábamos a ver lo que pasaba, entramos en el vestuario y hablamos sobre el tema; sabíamos que si el Comité de Competición no daba permiso habría que jugar el partido, pero empezamos a hablar entre nosotras y al final decidimos no jugar; consultamos con el entrenador y la directiva, que rápidamente nos dieron su apoyo, por lo que les estamos muy agradecidos. Al final son ellos a los que metemos en un lío y los que a lo mejor tienen que hacer frente a una sanción”, explica la capitana del equipo.

Para Carrera es “lamentable” que su equipo pueda ser el gran perjudicado sin haber tenido ningún positivo y, además, habiendo llegado a un acuerdo para aplazar el partido: “Me parece lamentable ya que desde el momento que hay un positivo no se hayan tomado medidas”, señala y pone un ejemplo de lo absurdo de esta situación: “Cuando se detecta un positivo en un colegio, toda la clase se queda en cuarentena y, sin embargo, aquí para que te aplacen un partido tienes que confirmar seis positivos”. La Federación no dio el permiso para aplazar el partido, pero Carrera considera que “la última palabra la debemos tener las jugadoras porque somos las que nos vamos a exponer si jugamos”.

En la decisión de la plantilla pesó mucho que juegan todas por afición, ninguna vive de esto e incluso varias trabajan y no querían arriesgarse a un contagio que las obligara a pasar una cuarentena. “Hay alguna compañera que llevaba un mes en ERTE y empezaban a trabajar el lunes con el levantamiento de las restricciones en la hostelería y el comercio y obviamente no podían arriesgarse a que en cualquier momento te llamasen y la obligasen a confinarse”, señala Yael, que recalca que, “aunque juguemos en una competición nacional, para nosotras esto es una afición, no nos da de comer” y esa circunstancia pesó en la decisión.

Carrera no echa la culpa de la situación a las jugadoras del Oviedo: “Ellas saben del positivo de una manera extraoficial y las autoridades no lo habían confirmado todavía, así que se veían obligadas a jugar”. Para la gijonesa, “es todo un poco de responsabilidad individual. Si yo sé que tuve un contacto con un positivo directamente me quedo en casa”.

La sanción se conocerá mañana

El Comité de Competición de la Federación Española se reunirá mañana y dará a conocer si sanciona al Balonmano Gijón por no jugar ante el Oviedo Femenino. Los precedentes no son nada halagüeños para el equipo gijonés: en casos similares la sanción ha sido de mil euros, la pérdida del partido por 0-10, dos puntos menos y un aviso de que en la siguiente ocasión se le expulsaría de la Liga y no podría subir hasta el final de la 2022-23.

El Oviedo Femenino, pendiente de Sanidad

El Oviedo Femenino no había recibido ayer comunicación alguna por parte de la Consejería de Sanidad en la que le dijeran oficialmente que el equipo debe confinarse, algo necesario para poder aplazar el siguiente encuentro que las carbayonas han de disputar: el sábado, a las 19 horas, ante el Camargo en casa. Lo que sí ha hecho el club es suspender los entrenamientos mientras les llega la orden de confinarse. En el caso de que sea así, además del próximo, también deberían retrasar el partido aplazado previamente que las ovetenses habían pactado disputar el 23 de este mes en León ante el Cleba.

