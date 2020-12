Varios clubes dicen que las restricciones les hacen un daño “irreversible”

Carlos Fernández, director técnico del Judo Club Avilés, lo explica claramente: “Somos el único sector que está cerrado para los menores de 16 años, el deporte promueve salud y, además, hemos demostrado que no somos fuente de contagio; hay motivos para que el enfado crezca, todos los ayuntamientos están sacando programaciones infantiles para la Navidad y nosotros no podemos entrenar con unos protocolos muy bien hechos”.

El club de judo avilesino, que ha pasado de dar clases a 400 deportistas a tener a solo 100, “y bajando”, ya tuvo que suspender el “Villa de Avilés”, algo que hicieron “por decisión propia porque empatizamos con la intención de evitar los contagios”, pero lo que no entienden es que “vamos a ver cómo los niños pueden ir a una pista de hielo, pero no a entrenarse”: “No es normal, no es lógico, nos quedan el 25% de los deportistas y cada vez son menos, no es que no se pueda sostener económicamente, que no se puede, es que a un deportista le cuesta mucho volver, pierde la forma y es muy peligroso de cara al futuro, es irreversible, es una crisis de la que nos va a costar salir. En mi opinión va a pasar una década hasta que tengamos a la gente que teníamos antes de todo esto”, explica Carlos Fernández.

En esa línea se expresa también David Sotura, presidente del Avilés Atletismo, que explica que ha perdido las 70 fichas de deporte base que tenía. “Dependemos económicamente de las cuotas”, explica. “El atletismo se entrena todos los días y les hemos cambiado las rutinas a los padres, estamos perdiendo a mucha gente que ahora está en la calle, hay padres que te llaman diciéndote que a ver si podemos meter al chaval en vereda, pero no podemos hacer nada porque, además, se han quedado sin objetivos porque al no hacerse campeonatos en Asturias no pueden participar en los Nacionales”, añade.