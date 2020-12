“La Copa nos motiva lo mismo que la Liga. Lo que pasó el año pasado, pasó. Es un rival diferente, otros compañeros, otro momento, no creo que vaya a pasar, estoy totalmente convencido”. David Gallego despeja las dudas. El entrenador del Sporting aísla el atisbo de duda que puede crear la Copa del Rey en Gijón, tras haber caído los rojiblancos hace un año ante el Zamora, otro equipo de Tercera. “La prioridad para nosotros es siempre el siguiente partido y el que toca ahora es ante el Quintanar del Rey y tenemos que hacer lo máximo para poder ganarles”, explica el preparador rojiblanco.

Transita en el mes de diciembre el Sporting en una buena situación en Liga, con el equipo en play-off. Y ahora le toca afrontar una competición en la que hace dos años se llegó a octavos de final. “La Copa no es un problema para nada. Es una satisfacción enorme ver donde estamos a estas alturas de campeonato y por tanto no es ningún problema”, apunta Gallego.

El partido ante el Quintanar del Rey, que se disputará en la ciudad deportiva del Albacete, estará marcado por las rotaciones, aunque con el inconveniente de tener que contar con un mínimo de jugadores con ficha de la primera plantilla para no acometer alineación indebida. “La normativa de las fichas condiciona, pero no es una complicación. Tenemos muy claro el once que puede jugar y alguno de los que actuó ante el Zaragoza tendrá que repetir”, explica el preparador rojiblanco, que espera que en este partido debuten Marc Valiente y Cristian Salvador. “Ambos están disponibles, otra cosa es la cantidad de minutos que pueden participar, pero es una alegría tremenda tenerlos en la convocatoria”, destaca.

Aunque Gallego también desliza que tendrán difícil ser titulares. “El centro del campo es la línea más delicada. El tema de las fichas te condiciona, sabemos que en el lateral derecho ya tendremos una ficha B y valoramos la posibilidad de que aparezca algún central (por Pelayo Suárez). Entonces te quedan muy pocas para el centro del campo”, explica antes de añadir que en esta posición “solo recuperamos a Salvador, que no puede estar para jugar muchísimos minutos, por tanto alguno tendrá que repetir”.