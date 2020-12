El atleta riosano Alberto Suárez Laso, campeón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y subcampeón en Río de Janeiro 2016, se prepara para los Juegos Paralímpicos de Tokio y ya tiene claro lo que hará de lograr una medalla. “Cualquier cosa por una medalla. Pero en esta ocasión me comprometo a subir corriendo desde mi pueblo, Riosa, hasta el pico del Angliru. Es algo que tengo ganas de hacer desde hace tiempo y éste sería un motivo inmejorable para ello”, manifestó el atleta asturiano en Televisión Española. “Espero llegar en un gran momento de forma. Ya llevo tres ciclos olímpicos en la prueba del maratón y me encuentro en muy buenas condiciones. Espero que este año que viene podamos entrenar y prepararnos bien y, por qué no, repetir medalla como en anteriores Juegos”, aseguró. El asturiano habló sobre las diferencias que se podrían vivir con los Juegos de Río de Janeiro. “Allí tuvimos unas condiciones de calor y de humedad también muy altas. Y también será muy importante el tema del horario, ya que se corre a las 6.30 de la mañana”. Suárez Laso también habló sobre la ausencia de Rusia por asuntos de dopaje: “Está claro que se trata de una gran potencia y se notará mucho”.