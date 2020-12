Una semana después de su fichaje por el Zaragoza, para asumir la dirección deportiva del club maño, Miguel Torrecilla reitera su idea de apostar por la cantera. El mismo guiño lo lanzo en su presentación, recordando su pasado en el Celta y el Sporting. Aunque fichó 36 futbolistas en tres años, el técnico salmantino incide en Zaragoza en que aplicará la filosofía de los últimos años, con la mirada puesta en la base. “No me gusta que se me diga que en el Sporting no aposté por la cantera porque soy de mirar a ella cuando se lo merecen, aunque no de regalar cosas, eso sí”, explicó Miguel Torrecilla en una entrevista concedida ayer a “El Periódico de Aragón”, que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

“Cuando llego allí en el 2017 el filial se está jugando el ascenso a Segunda B y el Sporting está recién descendido de Primera. De ese filial de José Alberto, tras el primer año, suben nueve futbolistas. Si eso no es apostar por la cantera…”, apuntó el salmantino, que incidió también en la continuidad de los dos proyectos anteriores. “Ya fui con esa idea a Vigo, en el Betis la mentalidad era diferente y aun así subieron también futbolistas, pero en Gijón nadie puede decir que no aposté por la cantera, incluso con la promoción al primer equipo del entrenador del filial. Eso es manchar una trayectoria de un club con algo que no es real. Se me puede decir cualquier cosa, pero no que no he apostado por la cantera”, resaltó.

El mercado invernal se presenta a la vuelta de la esquina. El Zaragoza, con una delicada situación económica, tiene la necesidad de efectuar algún traspaso para equilibrar sus cuentas. En su paso por Gijón sí que Miguel Torrecilla obtuvo ganancias importantes por la venta de jugadores. A ese apartado, el de los traspasos, se refirió el salmantino, que tachó a los gijoneses como un club vendedor: “En la realidad de esta Segunda, salvo los recién descendidos y el Almería, no creo que haya ningún club que no tenga en sus expectativas la venta de futbolistas, en sus posibles reajustes. En Segunda no hay un club que no sea vendedor, también el Almería traspasó a Darwin Núñez. En Gijón por ejemplo cada verano tenía que vender para compensar el balance y el Zaragoza tiene que ser también un club vendedor, de hecho lo ha sido en los últimos años”.

Miguel Torrecilla debutó con el Zaragoza hace algo más de una semana con una derrota en El Molinón. Ese pinchazo provocó el cese del técnico interino, Iván Martínez. El relevo se lo ha dado Juan Ignacio Martínez, que festejó el pasado fin de semana un triunfo vital para los aragoneses en Liga. “Su ventaja con respecto a las otras dos es que con él había trabajado tres temporadas y esto hace que el tema emocional y de conexión y de personalidad estaba garantizado en ese aspecto. Las otras dos opciones eran entrenadores de gran prestigio pero que no habían trabajado conmigo en anteriores clubs”, resaltó cuando se le cuestionó si era su primera opción.