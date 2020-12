Polémica en el fútbol sala asturiano: los clubes descendidos de Tercera irán “hasta el final” contra la sanción

El problema llegó cuando quince de los diecisiete equipos de Tercera se negaron a comenzar a jugar la liga en la fecha que les marcaba la Federación Asturiana, que era el 12 de diciembre pasado. Los quince clubes (Amigos de Soto FS, 5 As FS, Avilés Sport FS, Garfil FS, Grado FS, Strukmad CE, Villa de Tineo, El Candil de Ujo, Corigos FS, Gimnástico de Caborana, Infiesto FS, La Isla de Siero FS, Les Campes de Siero FS, Monsacro Mostayal y Santiago de Sama) mandaron posteriormente un burofax tanto a la Federación Asturiana como a la Española, responsable última de la organización de esta liga, solicitando un aplazamiento que les fue denegado.

Así se desarrolló la crisis del fútbol sala asturiano La Federación Asturiana propone comenzar la competición de Tercera de fútbol sala el 12 de diciembre y quince de los diecisiete clubes del grupo asturiano se niegan al considerar que la situación sanitaria no es la adecuada. Los quince clubes renuncian a jugar en Tercera el 3 de diciembre, librándose de la sanción económica, pero se les desciende y se les impide subir la próxima temporada. Los asturianos Racing de Mieres y Arenas de Manzaneda, que sí querían comenzar a jugar el 12 de diciembre, jugarán la Tercera División en el grupo cántabro a partir del 24 de enero.

A continuación, la Federación Asturiana emplazó a estos equipos a renunciar a competir antes del 3 de diciembre para evitar la sanción económica, que no la deportiva. Ante la posibilidad de una sanción de entre 1.000 y 3.000 euros, los quince equipos decidieron renunciar. El pasado 9 de diciembre, el Juez Único de Tercera División de Fútbol Sala de la Federación Asturiana de Fútbol sancionó a estos quince equipos a descender de categoría a Primera División de Fútbol Sala. La sanción incluye también la imposibilidad de ascender de esa categoría a Tercera División la próxima temporada.

Los otros dos equipos que sí aceptaron el calendario propuesto por la Asturiana, el Racing de Mieres y el ovetense Arenas de Manzaneda, han tenido que ser reubicados en el grupo cántabro de Tercera División, que aún no ha comenzado a la competición y que lo hará el próximo 24 de enero.

Los quince clubes descendidos emitieron un comunicado en el que, por encima de otras consideraciones, quisieron dejar claro que su pretensión no era la de suspender la Liga: “Nuestra intención era la de aplazar, que no suspender, la competición hasta que la situación sanitaria mejorase”, dicen. También lamentan en ese comunicado “la actitud totalmente intolerante y de falta de empatía tanto de la Federación Asturiana (y especialmente de algún miembro de dicha Federación) como de la Federación Española”. Por último, anuncian que llegarán “hasta donde haya que llegar para que se haga justicia”.

Hay jugadores que tienen gente de riesgo en casa, tienen que trabajar, pero no correr riesgos innecesarios Ricardo González - Directivo de El Candil de Ujo

Uno de los portavoces de estos clubes es Ricardo González, directivo de El Candil de Ujo, que advierte de que irán “hasta el final”: “Lo tenemos en manos de un abogado, vamos a ir primero al Comité de Apelación y si fuera necesario al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y estaríamos dispuestos a ir a la justicia ordinaria”. Para González, las razones son claras: “Hay jugadores que tienen gente de riesgo en casa y ya que tienen que ir a trabajar no van a correr riesgos innecesarios”, añade.

Somos totalmente amateurs y se van sumando riesgos, nos estamos jugando el tipo Aurelio Álvarez - Directivo del Corigos

Aurelio Álvarez, directivo de otros de los clubes sancionados, el Corigos, explica que la intención que tenían era “ahora en enero ver cómo iban las cosas”. En su opinión, está claro el riesgo que se corre: “Somos equipos completamente amateurs, nos estamos jugando el tipo, se van sumando riesgos y hay gente que no se puede permitir parar de trabajar”. Lo que, añade, no quiere decir que no tengan ganas de volver: “Estamos deseando jugar, pero queremos hacerlo en las mejores condiciones”.

Se han empezado todos los deportes y la Federación Asturiana nos proporciona test de antígenos José Alonso Naves - Presidente del Arenas

Una opinión que no ha sido unánime y que no comparten desde los dos clubes que sí quisieron salir a competir y que han tenido que ser reubicados en el grupo cántabro. El presidente del Arenas de Manzaneda, José Alonso Naves, defiende que ellos vienen haciendo las cosas bien, pagando la mutualidad, entrenándose y haciendo un “esfuerzo económico”: “Se han empezado a jugar todos los deportes, además, la Federación Asturiana nos proporciona test de antígenos, pero aun así se han negado a jugar”. Para él, es “respetable” quien tome la decisión de no jugar, pero tiene claro que los que sí quieren hacerlo tienen el mismo derecho: “Queremos seguir, queremos competir, si los demás están jugando, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”.

Ir a Cantabria no es lo que queríamos, pero si no se juega la gente se va a ir a otros deportes Víctor Pérez - Vicepresidente del Racing de Mieres

En esa misma línea se expresa Víctor Pérez, vicepresidente del Racing de Mieres, equipos recién ascendido a Tercera: “Los chavales quieren jugar todos, nos está llegando gente de los equipos que han renunciado que quieren venirse con nosotros y jugar; ir a Cantabria no es lo que queríamos, pero tenemos una escuela y sabemos que la gente, si no se compite, se va a ir a otros deportes”. En cuanto a la intención de los otros clubes de tomar la decisión en enero, Víctor Pérez se hace la siguiente pregunta: “¿Y si se niegan a jugar otra vez?”. El vicepresidente del Racing de Mieres incide en que “balonmano, hockey, voleibol, todos están jugando”. Eso sí, respeta la decisión de cada uno: “Entiendo que haya quien no quiera jugar, pero lo que no se puede es parar todo el deporte”.