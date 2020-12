Balonmano: Jayro Pérez, un estudiante con conciencia que cumple su sueño de debutar con el primer equipo a los 18 años

“Cuando yo tenía 12 años, la Federación Asturiana, si entrenabas bien, te premiaba invitándote a entrar en el vestuario de algún partido del Juanfersa Gijón que jugaba Asobal y me acuerdo de que a mí me tocó entrar en uno que jugaron contra el Barça y allí estaban Maxi y Richi”, explica este joven al que su actual entrenador, Toni Malla, ha decidido colocar de extremo derecho, aunque antes siempre había jugado de primera línea.

Jayro Pérez en absoluto va a guardar un buen recuerdo de 2020 porque todo lo que ha pasado con la pandemia le ha alejado de su familia, que ahora reside en León, y ha impedido que sus seres queridos puedan verle debutar con el primer equipo del Base Oviedo, su club, en el que quiere triunfar y llegar muy lejos. Pero sí que se quedará para siempre como el año en el que dio el gran salto adelante: “El 2019 lo empecé lesionado y volví con el equipo juvenil en diciembre tras haber estado dos meses parado; a partir de ahí jugué el campeonato de España con la selección asturiana y en enero entrenaba con el primer equipo del Base y jugaba con el segundo equipo y con el juvenil; a finales de febrero me convocó Jordi Lluelles (entonces entrenador del Base Oviedo) para jugar contra el Delicias y luego también contra la Atlética Avilesina”. Había llegado un debut que, dice, “era lo que más quería”.

Más tarde, en marzo, todo se paró, la competición se canceló y él se quedó con la miel en los labios: “Fue un chasco, no me dio tiempo a demostrar nada”. Pero pasó el tiempo, comenzó una nueva temporada y el nuevo entrenador, Toni Malla, tuvo claro desde el principio que Jayro iba a ser uno más en el primer equipo en Primera Nacional: “Cuando empezó la pretemporada, Toni me dejó claro que contaba conmigo”. Ahora, en uno de los equipos más potentes de la categoría, va haciéndose un sitio poco a poco: en los tres últimos partidos ha marcado siete goles.

Tras el encuentro ante el Cafés Toscaf avilesino, el equipo se ha tomado unos días de vacaciones que Jayro aprovechará para ir a León, donde reside su familia por cuestiones laborales. Él nació en Oviedo, pero también vivió en León un tiempo hasta que regresó para cursar un módulo de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, formación que quiere continuar después con una especialización en un grado superior. Unos estudios que tienen un componente muy personal: “El módulo podía hacerlo en Valladolid o en Oviedo, decidí volver y la verdad es que estoy muy contento; quería hacer estos estudios porque mi padre tuvo cáncer y necesitaba unos cuidados muy especiales y, por eso, siempre tuve claro que quería estudiar esto”, cuenta.

Vive solo en Oviedo y para que la felicidad de jugar en el primer equipo hubiera sido completa le ha faltado tener a los suyos en algún partido: “Llevan mucho tiempo sin poder venir y no han podido verme en ningún partido del primer equipo”. En cuanto al club, espera que se puedan lograr los objetivos, aunque intentan quitarse la presión que el resto de rivales tratan de colocarles como máximos aspirantes al ascenso: “No lo pensamos mucho, buscamos estar tranquilos, sentirnos cómodos, pasarlo bien; al final, la mayoría estamos trabajando y estudiando y vamos a entrenar para divertirnos”.

Eso sí, él tiene más que asignado su papel dentro de un grupo con tanto veterano ilustre: “Notas que eres el pequeño, pero es lo que toca, llevar los balones y todo eso; aun así, son todos muy buena gente, directivos, compañero, el presidente, Pepe Rionda, que siempre nos ha tratado muy bien a mi y a mi familia”. Y es que Jayro, al que le tocó dar el salto en el fatídico 2020, tiene una cosa clara sobre el Base Oviedo: “A este club lo siento de verdad”.