¿Cómo está?

Bastante bien, respondiendo muy bien al tratamiento y ya en la recta final, así que contenta.

La mejor noticia es volver a verla entrenando en una pista de tenis.

Los doctores me recomiendan algo de actividad y para mí lo más fácil es jugar al tenis. Ya tenía ganas y tenía ilusión de volver a una pista.

Han pasado casi cuatro meses desde que le detectaron el Linfoma de Hodgkin. Usted nunca se ha rendido.

Nunca. Los médicos me trataron muy bien desde el primer momento. Me dijeron que era bastante curable, me dieron muchas esperanzas y mucha confianza y en este sentido nunca me he rendido y nunca he tenido miedo.

Es un ejemplo.

Sé que puedo ser un espejo para gente que está pasando por esto o para gente que en el futuro vaya a pasar por ello. Quiero que sepan que con buena actitud, siendo positivo y con buenos hábitos, se puede salir adelante.

¿Cuál es su secreto para ser tan positiva?

No es ningún secreto. Intento vivir el día a día, valorarlo todo. Yo siempre he estado lejos de la familia y desde bien pequeña valoraba el poder dar un abrazo, pasar un 31 con ellos o un Día de Reyes. Hacía mucho que no podía hacerlo y ves que te pierdes muchas cosas, cumpleaños, nacimientos, bodas… por eso quizás este positivismo, valorar el día a día y disfrutarlo.

Colgar en las redes que sufre un cáncer, ¿es una terapia?

Al principio me lo pensé bastante, pero la gente sabía que estaba en el hospital, que no podía entrenar y me veía un poquito en la obligación de decirles por qué no podía jugar... Lo puse en las redes para informar a toda esta gente que me ha dado su cariño y que me pregunta casi a diario por mi salud. Estoy muy agradecida. Además, es una forma de darle visibilidad a algo que parece que sea tabú.

El deporte seguro que le ha ayudado a afrontarlo.

Probablemente lo lleve tan bien por todo lo que he tenido que pasar como deportista y más en un deporte individual, porque al final lo sufres todo tú y tienes que superarlo tú solo. Creo que ha sido muy importante no decaer cuando jugaba. Ahora paso por momentos malos y en este sentido el tenis me ha ayudado muchísimo.

2020 tenía que ser su año de despedida. ¿Será 2021?

A mí me gustaría despedirme en una pista de tenis y haré todo lo posible porque así sea. Estoy pendiente de cuándo termino el tratamiento y de los torneos que se van a poder organizar en 2021, pero es algo que tengo en mente.

“Este año brindo por todo y por todos. Por la vida. Espero que 2021 y lo que venga sea mucho mejor”

¿Cuándo podrá regresar?

En caso de volver, volvería más bien hacia el verano, así que todos los torneos que vayan pasando hasta junio o julio no voy a volver a jugarlos.

El último fue en Doha, precisamente donde ganó un título.

Sí, si al final pasa cualquier cosa y en 2021 no me pudiera despedir, haber jugado allí mi último partido habrá sido una buena despedida.

El esfuerzo para intentar que no sea así será el máximo.

Sí, sobre todo la parte física, porque con el tratamiento estás mucho más cansada y te cuesta mucho más recuperar, pero me lo tomo con calma, no tengo prisa. Si es algo que tenga que pasar, pasará. Yo daré el 100% para recuperarme no solo para volver al tenis, sino por mí, por el día a día para intentar estar mejor.

Recibió mensajes de ánimo de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza… del mundo del tenis y también miles de ellos de aficionados. ¿Se lo esperaba?

Nunca te esperas tanto y el cariño siempre se agradece, siempre es bienvenido. Sobre todo agradezco las ganas que tiene la gente de verme en la pista de tenis en 2021. No quieren que yo acabe así y ello me da mucho ánimo. Es muy importante saber que hay gente que te apoya y que quiere que te recuperes y es algo que me sienta muy bien.

¿Qué le pide a 2021?

Sobre todo salud. Hemos vivido un año muy complicado. Que se acabe todo esto ya, que la pandemia vaya desapareciendo. Intentemos hacer todo lo posible para que esto termine y volvamos a estar felices como antes. La salud es lo más importante.

¿Por qué y por quién brinda este 2021?

Por todo y por todos. Por la vida. Esto es algo a nivel mundial que nos ha afectado a todos, así que brindo por toda esa gente que ha perdido a un ser querido y espero que 2021 y todos los años que van a venir sean mucho mejores.

¿Cómo será la Carla extenista?

Buena pregunta. Probablemente igual. Al final he cambiado muy pocas cosas, voy a ser igual de tranquila, probablemente no viaje tanto, pero seguiré disfrutando del tenis en la distancia. Me gustaría formar una familia y tengo otras cositas en la cabeza que me gustarían cumplir ahora, porque evidentemente no eran compatibles con la vida de tenista.