El Gijón Basket volvió ayer a los entrenamientos después de pasar la obligada cuarentena tras detectarse un positivo en la plantilla. Todos los jugadores, incluido el que dio positivo, ya han dado negativo en la siguiente PCR realizada, por lo que el equipo al completo prepara el primer partido del año. Será el sábado en el Palacio de los Deportes ante el Porriño, correspondiente a la segunda jornada de liga y que fue aplazado en su día también por un positivo.

El conjunto gijonés tendrá un mes de enero apretado, ya que además del encuentro de este fin de semana ante Porriño tiene aplazados otros dos ante Estudiantes de Lugo, este por dos veces, y Calvo Xiria, a los que habrá que sumar los correspondientes al calendario normal. La falta de fechas libres durante los fines de semana obligará a jugar estos encuentros durante la semana. Los partidos aplazados deberán disputarse antes de la finalización de la primera vuelta, por lo que los dos clubes tendrán que ponerse de acuerdo en la fecha para jugar.

El entrenador Fran Sánchez lamenta que “todos estos retrasos y parones no viene bien porque no hay continuidad y en los últimos 35 días entrenamos 10 y el resto tuvimos que estar parados”. No obstante, se muestra pragmático con la situación: “es lo que hay y con ello jugamos”. En el grupo “AC” se llevan disputadas ocho jornadas pero solo el Agustinos Leclerc las ha podido disputar íntegramente.

El líder Obradoiro y el Santo Domingo llevan siete jugados y uno aplazado, mientras que los gijoneses solo han jugado la mitad, los mismos que Estudiantes de Lugo y uno más que su próximo rival, Porriño, que es el que menos ha jugador hasta el momento. La clasificación es, por tanto, totalmente irreal, por lo que es imposible señalar todavía quiénes son los equipos más fuertes.

Para recibir al Porriño, el técnico gijonés tiene la baja de Campoamor, con problemas en una rodilla, mientras que Diego Sánchez también arrastra molestias y su concurso es dudoso, aunque el técnico espera que pueda tener algunos minutos. Los gijoneses llegan a este encuentro sumando tres victorias consecutivas en los cuatro encuentros disputados. La única derrota fue en el encuentro inicial en la cancha del Obradoiro, tras un apretado final, y desde entonces ha sumado sus partidos por victorias.

Sin confirmar al cien por cien, el partido de Lugo sería el 27 de enero y el de Xiria el 3 de febrero, pendiente del visto bueno de la Federación Española.

Tras jugar uno de los tres partidos aplazados, el Gijón Basket afrontará la siguiente jornada del calendario, que será el sábado día 16, y en la que se enfrentará al Culluredo, actual sexto clasificado con cuatro victorias en seis partidos, dos más que los que han disputado los gijoneses. Para ese momento todavía se mantendrá la duda de Campoamor, pero se espera que Diego Sánchez ya esté totalmente recuperado.

La plantilla gijonesa es ambiciosa y tras su buen inicio y, si se mantiene una cierta normalidad que permita preparar los partidos adecuadamente, no descarta luchar por meterse en la fase de ascenso a la LEB Plata, aunque esa no sea una obligación para la temporada.