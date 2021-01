Javi Sánchez lanza al Llanera

Javi Sánchez, nacido en Oviedo hace 33 años, cree que la única trascendencia del partido del domingo fue reforzar la candidatura del Llanera a ocupar uno de los dos puestos que otorgan el ascenso directo.

“Era un partido importante porque se trataba de un rival directo para el objetivo final, que es meterse en esos dos primeros puestos. Creo que el equipo está bien y que lo va a pelear, y si no tratar de ocupar el tercer puesto que da el play off”, apunta el delantero del equipo arlequinado.

Sánchez, que lleva cuatro tantos en la competición, recuerda bien los dos goles conseguidos ante el Caudal: “El primero viene de una jugada que hacen Matías y Omar; el balón me llega en el segundo palo y solo tuvo que empujar. El segundo fue un balón largo que intentan disputar Jorge y Matías con la defensa, no la toca nadie y la aprovecho yo, que me quedo delante del portero y me voy a un lado”.

Para el jugador del Llanera, no hay duda de la justicia del resultado final: “Fuimos superiores en la primera parte, y en la segunda incluso tuvimos bastantes ocasiones para ampliar la renta”.

Con este triunfo de prestigio, el club llanerense deja atrás definitivamente el desafortunado partido contra el Mosconia, aunque para Javi Sánchez nunca tuvo tampoco demasiada importancia. “Se dieron todas las circunstancias en contra y no pudimos hacer más; se nos lesionó un montón de gente, el portero Alejandro tuvo que jugar de central... si algo podía salir mal ese día, salía, así que borrón y cuenta nueva”, apunta el ariete.

Pese a que el Caudal es el equipo en el que ha jugado más tiempo, Sánchez explica que “cuando entras a jugar es otro equipo más, aunque siempre le voy a tener cariño por el tiempo que estuve allí”. Tampoco se plantea ser el máximo goleador de la competición: “Ni lo pensé ni lo voy a pensar”.

Así está el delantero del Llanera, concentrado en un grupo al que ve “cada día mejor” después de ir recuperando efectivos. La siguiente cita, mañana ante el Praviano en el Pepe Quimarán, a partir de las 15.45 horas. “Vienen en buena dinámica y seguro que va a ser un partido disputado”, concluye el delantero.