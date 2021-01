La Delegación del Gobierno en Asturias, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, prosigue su investigación sobre el origen del brote de covid en el Sporting, tras anunciar oficialmente que ha solicitado a la Policía que abra una investigación para determinar el origen del brote y si existe relación con alguna celebración en algún local, tras haberse difundido en las redes sociales la presencia de dos jugadores del Sporting en el Bellavista en Nochebuena, algo que desliga el Grupo Gavia del brote de covid: “Los jugadores no se contagiaron en el Bellavista”.

“La Delegación del Gobierno ha pedido a la Policía de Asturias que abra una investigación para aclarar si el brote de covid-19 vinculado al Real Sporting de Gijón está relacionado con la celebración de eventos que incumplen las normas sanitarias aprobadas por el Principado”, explicó ayer la institución, al frente de la que se encuentra Delia Losa. “La Delegación del Gobierno hace muy bien abriendo la investigación de si se han realizado fiestas ilegales.

A mí me parece muy adecuado. Y que se sancionen y que se prohíban”, destacó el vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, socio del grupo hostelero Gavia, en declaraciones a la TPA. Martínez, en Cuatro, asumió que “las medidas sanitarias no se cumplieron a rajatabla”, pero matizó que “sí es verdad que es muy difícil que el día de Nochebuena a las ocho y media o nueve de la noche no exista un poco la exaltación de la amistad y se nos haya ido de las manos”. Y posteriormente añadió que “es un poco problema de todos los clientes, que no han asumido los protocolos que se marcan. Pedimos disculpas al error que se haya cometido”.

Martínez efectuó estas declaraciones después de que desde Gavia se emitiese un comunicado en el que se reconoce la asistencia de los jugadores rojiblancos Manu García y Nacho Méndez a uno de sus locales en la tarde de Nochebuena. “No hubo ninguna fiesta privada”, apuntan en el mismo. El grupo hostelero también publicó ayer un vídeo del restaurante Bellavista de la tarde del pasado 24 de diciembre. En el mismo, de unos pocos segundos de duración, aparecen Nacho Méndez y Manu García sentados junto al exrojiblanco Isma Aizpiri –ahora en el Melilla– en una mesa del local.

El mensaje de Gavia con el vídeo se publicó después de que se difundiera a través de las redes un vídeo con jóvenes de pie y también una foto en la que aparecían tomando una instantánea, y detrás se encontraban los jugadores del Sporting, en un momento en el que no se guardaban las medidas de seguridad. “Se juntaron para sacar una fotografía en un momento puntual, incumpliendo las normas de la sala, y fueron apercibidos por ello”, justifica el grupo hostelero, que también admite que ese día “hubo clientes que incumplieron las normas de seguridad y algunos fueron expulsados del recinto y otros advertidos”.