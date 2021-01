La desesperación del Marino y de Oli: “Me levanto por la mañana y no sé dónde voy a poder entrenar”

Lo que más duele al club, al entrenador y a los jugadores es que ya están terminadas hace más de un mes las instalaciones de Balbín, que cuentan con campos de hierba artificial, algo importante cuando llueve tanto como estos últimos días. “Uno se levanta por la mañana y no sabe en qué instalaciones va a poder entrenar a su equipo, tenemos que ir pidiendo favores, se nos cae el alma al suelo porque venimos de un mes muy bueno para haber entrenado en unas condiciones dignas y no ha podido ser”, explica Oli.

El problema, según explica el entrenador del Marino, está en que falta un certificado de la FIFA para que el Ayuntamiento se decida a abrir las instalaciones: “Una cosa es para jugar y otra para utilizarlas, es que además no somos nosotros solos, tampoco lo puede usar el fútbol base ni el Gozón. Estoy cansado, las condiciones de trabajo no son las adecuadas y lo único que me levanta el ánimo es la actitud y la buena disposición de mis jugadores a pesar de todo”, añade.

Oli reconoce que, a veces, cuando llega al vestuario y sabe que apenas va a poder hacer nada con sus jugadores le dan ganas de “mandarlos para casa”: “Son ellos los que me animan a mí”, insiste. Los problemas se acumulan para el Marino porque las condiciones en las que se encuentra Miramar son también muy duras: “El otro día no pudimos ducharnos, los cables están sueltos y saltaron los automáticos, nos quedamos sin luz y no se pudieron duchar, el agua entra en los bajos del campo como una catarata”. Y mientras, justo al lado, reluce el complejo de Balbín: “Es como poner un caramelo a la puerta de un colegio”.