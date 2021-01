David quiere volver a ganar: el lanzador paralímpico sueña con estar en Tokio

Nueve años después del accidente, este tinetense de 33 años es campeón de España de lanzamiento de peso adaptado en la modalidad F57, con el récord de España, que estableció en 12,34 metros el pasado mes de noviembre. Va dos veces por semana y vuelve de Tineo a León, donde se entrena en el Centro de Alto Rendimiento a las órdenes de Manolo Martínez, único medallista olímpico español en lanzamiento de peso.

Su objetivo, como el de todo deportista, es clasificarse para los Juegos Paralímpicos que se celebrarán el próximo verano en Tokio. Esa es la victoria que persigue ahora después de haber logrado volver a tener una vida “normal”: “Cuando tuve el accidente tenía novia, al final cuando pasa algo traumático lo es también para las personas que están contigo; mi familia, mis padres, mi hermana, mi novia, que hoy día es mi mujer; nueve años después del accidente tenemos una hija de tres años y medio, que se llama Noa. Logré reconstruir todo y hacer una vida normal”, explica.

El proceso no fue para nada sencillo y tuvo un inevitable componente de dolor físico para poder rehacer un cuerpo que se había quedado maltrecho. El accidente le causó “muchas lesiones, la más evidente la amputación de la pierna derecha a la altura de la rodilla, luego muchos traumatismos que derivaron en cinco meses de estancia en el antiguo HUCA y 43 días en coma, en la UCI”. Un año después de salir del hospital se dio cuenta de que debía hacer algo: “Un día hablando con un amigo le comenté que necesitaba fortalecerme y me dijo que había gente con discapacidad en el Palacio de los Deportes, en Oviedo, que hacía halterofilia adaptada, bajé por ahí y conocí al que todavía es mi entrenador, Lodario Ramón, y cuando me vio lo primero que me dijo es que necesitaba un poco de rehabilitación y muscularme un poquito”.

Ese encuentro fue definitivo para que David se diera cuenta de que podía ser capaz de “volver a hacer cosas que hacía antes. Cuando bajé por el Palacio me bastaba con caminar con dos bastones, no era capaz de hacer nada más. Ahí empezó mi aventura con el deporte”, explica. Una aventura no exenta de retos: “Al principio fue muy duro porque mejorar a nivel muscular después de cinco meses en el hospital es complicado, al final es casi dolor, pero yo sentía que me encontraba un poco mejor y era capaz de hacer cosas que antes no hacía como caerme y poder levantarme yo mismo, coger cosas de los armarios sin desequilibrarme, cuando empiezas a notar que la condición física te permite hacer cosas que no podías te va llamando, luego conocí el deporte adaptado, primero fue el levantamiento de pesas”.

En una competición de halterofilia adaptada alguien le habló del atletismo y volvió a dar un cambio a su vida: “Me gustó la idea, hablé con la Federación Asturiana y me puso en contacto con mi primer entrenador de lanzamiento, Miguel Álvarez, con el que estuve tres años; él me enseñó todo, yo no sabía coger una bola, ni un disco, ni una jabalina ni nada”. La razón por la que se decantó por el peso fue que se le daba bien, tanto que logró batir por primera vez el récord de España y de ahí vino la oportunidad de entrenarse en León, con Manolo Martínez: “Mejoré mucho mi marca, conseguí ser noveno del mundo”, relata. Ahora, tras un año “difícil”, tiene dos objetivos y los dos llegan en verano: el campeonato de Europa y, sobre todo, los Juegos: “Es a lo que aspira cualquier deportista”.