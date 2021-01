El Marino no pudo comenzar con buen pie el nuevo año al regalar ayer los dos goles que le dieron la victoria a la Cultural Leonesa en Miramar. El equipo local estuvo muy blando en dichas acciones, que resultaron determinantes en el desarrollo del partido. El primer gol llegó en un centro de Bravo desde la banda derecha, que se paseó por el área pequeña, Iván Fernández intentó desviarlo en dos ocasiones, pero en la segunda, el balón quedó muerto en el área y Sergio Marcos batió por alto al portero Chechu Grana. El conjunto de Oli quedó muy tocado anímicamente y tardó en reaccionar, aunque en el minuto 19 pidió penalti en una acción del portero visitante que despejó de puños golpeando en la espalda de Mendi. La Cultural controlaba el juego, aunque no tenía llegadas claras al área del Marino, aunque el minuto 31 un remate de cabeza de Eric Montes lo desvió Chechu Grana a saque de esquina, y un minuto después otro remate de Héctor Hernández terminó en saque de esquina. Por parte luanquina, el conjunto de Oli dispuso de ocho saques de esquina, pero no llegó a rematar con claridad ninguno de ellos.

Tras el descanso, el Marino intentó buscar el tanto del empate, pero recibió un nuevo mazazo en el tramo inicial, tras una llegada de Bravo hasta la línea de fondo, su pase atrás lo controló Héctor Hernández, y con muy poco ángulo y rodeado de contrarios, metió la puntera para batir al portero Chechu.

Si el partido se puso cuesta arriba, aún más lo hizo en el minuto 66, tras recibir Nacho Matador la segunda tarjeta amarilla. En el tramo final, el Marino sacó su orgullo y fue cuando más peligro creó, pero no consiguió batir la portería visitante. En el tiempo añadido, los locales reclamaron otro penalti, en un encuentro que acabaron perdiendo por su fragilidad defensiva en los dos goles encajados.

El entrenador del Marino aseguró que “los dos goles que encajamos son más que evitables. En el primero, cometimos cuatro errores seguidos, y el segundo, es de fútbol sala, como los que se meten en los entrenamientos. Es algo que me disgusta porque los encajamos con poca cosa”. El técnico local señaló que “nuestra puesta en escena no fue buena. El primer gol nos hizo daño y nos costó meternos en el partido”. Oli reconoció que “no estuvimos bien con el balón y perdimos contra un gran equipo al que planteamos muy poca oposición, salvo los diez últimos minutos. Tuvimos muy poca confianza en nuestras posibilidades y pagamos los graves errores que cometimos”.

La jornada de hoy en Segunda División B se completará, en principio con dos encuentros. El único que se jugará en Asturias será el derbi entre el Langreo y el Lealtad, a partir de las 16,30 en el Ganzábal. Trescientos socios del Langreo acudirán al partido y no habrá entradas a la venta para el público, en un choque entre dos equipos que están separados por un punto.

Por su parte, el Oviedo B se enfrentará al Burgos, a partir de las 12,00 en El Plantío, un choque al que los azules acuden con las bajas de Ugarte y Javi Cueto, sancionados, y los lesionados Álex Suárez y Bernabéu.

Los partidos entre el Valladolid B y el Sporting B, y el Covadonga-Numancia fueron aplazados. El primero de ellos a petición del Sporting por tener cuatro casos activos de covid-19, mientras que tampoco se disputará el encuentro entre el Covadonga y el Numancia por las dificultades del equipo soriano para desplazarse.