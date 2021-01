El Balonmano Gijón y el Oviedo Balonmano jugarán a las 20.30 horas de hoy en La Tejerona el partido aplazado en su día por un positivo en las filas ovetenses y que en su momento estuvo rodeado de polémica. En aquel momento, el Comité de Competición no accedió al aplazamiento del encuentro, en lo que estaban de acuerdo los dos equipos, por lo que las ovetenses decidieron jugar pero las gijonesas se negaron aduciendo motivos de seguridad sanitaria e incluso arriesgándose a una sanción deportiva y económica.

Sin embargo, pocos días después el Comité de Competición recapacitó sobre su decisión y, tras examinar las alegaciones del Balonmano Gijón, aceptó el aplazamiento. Ese es el partido que se disputa esta noche con un máximo de 166 espectadores en las gradas de La Tejerona para seguir el protocolo de seguridad.

El Balonmano Gijón llega en buen momento con toda la plantilla, a excepción de Alba Noriega que no estaba inscrita en el acta en el momento en el que debía jugarse el encuentro. “El partido es complicado, no en vano el Oviedo marcha segundo”, comenta el entrenador de las gijonesas, Raúl Vallejo. No obstante, para el técnico, “ellas vienen de jugar varios partidos seguidos debido a otros aplazamientos que tuvieron y a lo mejor están algo cansadas”. Además, el Oviedo Balonmano no acudirá con la plantilla al completo ya que arrastran algunas bajas lo que podría equilibrar un tanto el encuentro.

“Lo cierto es que las jugadoras tienen ganas de disputar este encuentro y están muy motivadas”, asegura Vallejo que espera poder ponerle las cosas difíciles a las ovetenses en cuyas filas hay varias jugadoras con pasado en el Balonmano Gijón e incluso su entrenador, Manolo Díaz, también dirigió al conjunto gijonés.