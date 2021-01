La semana con más competencia en el Oviedo: el dilema de Ziganda tras el parón

El centrocampista se encuentra bien y ya no tiene síntoma alguno, pero todavía no ha podido regresar con el equipo de la vuelta de las navidades al no dar negativo. Aunque regresase esta semana, su participación en el encuentro está casi descartada para Ziganda.

Por contra, el que regresará salvo sorpresa es Sergio Tejera. El centrocampista azul ha aprovechado la “minipretemporada” en El Requexón para ponerse a tono y lleva ya varios entrenamientos con el grupo.

Está listo para volver al equipo y esa será una de las grandes decisiones que deberá tomar Ziganda esta semana. La pareja Jimmy Javi Mier ha respondido bien durante la ausencia de Tejera, pero lo esperado es que sea Jimmy el que pierda el puesto en favor del catalán.

En el frente del ataque sucede algo parecido y la competencia será la más intensa de toda la temporada. Borja Sánchez ya está en plena forma tras contagiarse de covid y competirá por un puesto con el otro Borja, Valle, que acumula ya varios entrenamientos y puede estar listo para aportar. Quién ocupe la banda izquierda del Oviedo en Logroño será uno de los debates semanales.

Mientras Ziganda empezará hoy a preparar su once, el Oviedo sigue enfrascado en la operación salida de los jugadores que no cuentan para el técnico. El mercado está más parado que nunca por la crisis económica provocada por el covid, pero el club espera que en las próximas horas sea una realidad la salida de Mujica y la de Cedric. Aburjania sigue a la espera de ofertas apetecibles.