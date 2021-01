Álvaro Fidalgo: “El objetivo mínimo del Sporting siempre es el play off”

“Es un partido muy especial, como siempre que me enfrento a ellos”, explica el hábil atacante desde la capital de la comarca de la Plana Alta. Como también lo fue el de la primera vuelta, en Gijón (1-0 para los locales, con gol de Djurdjevic). “Fue muy emocionante, era la primera vez que jugaba en El Molinón, cumpliendo un sueño que tenía desde hace tiempo”, recuerda ahora sin perder la vista de su objetivo: ganar el domingo.

“Estamos luchando por objetivos muy distintos, pero ambos equipos necesitamos los tres puntos, así que será un gran partido”, remarca Fidalgo, que tiene claro cuál es la meta a la que ha de aspirar el conjunto rojiblanco. “El objetivo mínimo al que tiene que aspirar cada año es el play-off e intentar ascender”, enfatiza el vertical atacante.

Más aún en una temporada como la actual, en la que no bajó de los puestos de promoción en toda la primera vuelta. “Tienen un gran equipo, están haciendo las cosas bien”, explica Fidalgo, que sigue al Sporting desde Castellón, “les deseo lo mejor, ojalá consigan su objetivo, pero este fin de semana tengo que mirar por mi equipo y mis intereses”, explica. Del equipo de Gallego le gusta especialmente que “tienen un buen juego interior, consiguen combinar muy bien y llegar fácil al área” y, sobre todo, la clave del éxito hasta el momento: Uros Djudjevic. “Tienen un delantero que falla poco y por detrás tienen grandes pasadores que ofrecen esas ocasiones”, analiza, apostillando que “este año también están teniendo esa regularidad en defensa, encajando pocos goles”. Así, resume, “sumando ambas cosas hacen que estés arriba y aspirando a todo”.

Fidalgo, que también pasó por la cantera del Real Madrid, llegó al conjunto albinegro este verano, firmando por tres años. Llegó a sonar para el Sporting, aunque asume que “este año no hubo una posibilidad real, aunque hace dos años sí que estuvo más cerca”. Una pena, porque habría coincidido en el primer equipo con algunos jugadores que conoce bien de Mareo y las distintas selecciones, como Nacho Méndez, Manu García o Gragera. “Esta semana no hablé con ellos, pero puede que nos escribamos estos días y, si no, el domingo nos veremos”, explica.

Aunque no descarta su llegada en un futuro al Sporting, para poder jugar en El Molinón como local, deja claro que “ahora mismo estoy aquí, estoy contento y quiero conseguir el objetivo, que el Castellón crezca y crecer yo como futbolista, así que no pienso en nada más”.

Además de por su pasado sportinguista, este partido será especial para Fidalgo por sus amigos y familia. “Hablé con mi abuelo, siempre hablo con él mucho de fútbol, pero sabemos que, en esta categoría, el partido más importante de la temporada es siempre el más próximo, sea contra quien sea”, remata.

Distinto es el tema con sus amigos. “Me hicieron muchas bromas y comentarios”, confiesa entre risas Fidalgo, “pero siempre quieren lo mejor para mí”. Así, deja claro que “los que son del Oviedo, querrán que gane yo, y los que son del Sporting, que ganen ellos, pero que marque gol”. Una fórmula que “lamentablemente, no puedo firmar, porque solo nos vale ganar y sacar un buen resultado”. Y adelanta que “si marco, decidiré en el momento si lo celebro o no, porque le tengo mucho cariño a los años que pasé en Gijón y al club”.

Precisamente, su grupo de amigos creó esta campaña una peña a su nombre en Pola de Siero. “Nunca me imaginé tener una, y menos de mis amigos, porque nunca se había hablado”, concede, “pero este año, con el paso al fútbol profesional, lo decidieron y lo hicieron”. Así, solo pide que la situación epidemiológica mejore “para que puedan viajar y venir a verme a algún partido, que es lo que más les gusta”.

Tras el cambio de entrenador en el Castellón, asegura Fidalgo que “afrontamos esta segunda vuelta con el máximo optimismo, no estamos muertos ni muchísimo menos”, a solo un punto de la salvación. “Sabemos cómo es esta categoría, que ganas dos partidos y estás fuera del descenso o equipos que nunca estuvieron en descenso cogen una mala racha y caen”, analiza. Por ello, su táctica, como la de Gallego en el Sporting es “ir partido a partido, así seguro que logramos el objetivo”. Aunque confiesa que todavía no habló de forma individual con Garrido, sí que deja claro que “tenemos muy claro lo que quiere de cada uno y nos estamos haciendo a ello”.