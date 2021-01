La mejor cara del Liberbank

El Liberbank Gijón logró ayer una victoria de mucho mérito, ya que se impuso al Granollers, que se presentaba en el pabellón de La Arena sin conocer la derrota en toda la temporada.

El partido tuvo dos protagonistas especiales por parte de las locales: la portera Raquel Álvarez, que cuajó una gran actuación, y la lateral Aida Palicio, que marcó 10 goles, 8 de ellos en una espectacular primera parte. El encuentro respondió a las expectativas creadas y se jugó de poder a poder, si bien es cierto que el Liberbank Gijón entró más efectivo en el juego y mandó en el marcador desde el primer momento.

La pivote María Palomo fue la encargada de poner las primeras ventajas gijonesas aprovechando muy bien los pases de sus compañeras. Por contra, el Granollers no tenía las ideas claras en ataque y chocaba con la defensa local y con Raquel Álvarez. Kofler era la que mantenía a las catalanas en el partido, pero sin que en ningún momento el Granollers pudiera ponerse por delante en el marcador.

Cristina Cabeza no pudo contar con la extremo Sandra Vallina, que está acusando su larga inactividad y tras su debut en la cancha del Porriño ayer no pudo jugaron al tener molestias musculares. De nuevo el juego por la derecha se resintió, pero Aida Palicio compensó la nula aportación por aquel lado con una gran efectividad que hizo olvidar que Cecilia Cacheda no estuvo tan efectiva como acostumbra.

La portera internacional del Granollers Nicole Wiggins fue la mejor de su equipo y evitó que el encuentro se decidiera mucho antes. Uno de los méritos del Liberbank Gijón en este encuentro fue lograr que el Granollers no pudiera correr y las catalanas en el juego estático pierden parte de su potencial.

En la segunda parte el Liberbank Gijón logró su máxima diferencia, cinco goles, pero el Granollers siguió luchando y apretó el marcador, lo que impidió que las gijonesas pudieran relajarse.

La victoria es importante porque mantiene al Liberbank Gijón en el grupo de cabeza con La Salud como su principal rival para acabar entre los cuatro primeros y la ventaja de que las canarias deberán visitar La Arena. La siguiente cita también será en casa, el día 6 de febrero ante el Adesal Córdoba.